Onze columnist Hugo Camps: "De teloorgang van Anderlecht is om te janken, ­Standard lijkt nu ook een grootse traditie op te geven" Hugo Camps

06 mei 2020

04u30 0

In afwachting van de uitspraak van het BAS over de licentie van Standard dacht ik aan het hart van Wilfried Van Moer en Eric ­Gerets. De twee oude krijgers zouden het niet overleven als Standard naar de Amateurs werd verwezen. Ze missen geen enkele wedstrijd op Sclessin, worden ­onverminderd bejegend als ­boegbeelden van de Rouches. Vooral Van Moer is heftig in zijn aanhankelijkheid. Wilfried had vele liefdes en hij nam er maar één: Anita. De rest van zijn ­amoureuze wensdromen legde hij in de schoot van Standard. Ooit een schoot vol macht, maar de laatste tijd verbrokkeld als ouwe cake.

