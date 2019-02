Onze clubwatchers maken de balans op: hoe kwam jouw club uit de wintermercato? De voetbalredactie

01 februari 2019

14u42 0 Voetbal De koopjes zitten erop. Gisteravond om middernacht sloot de Belgische transfermarkt. Bolasie en Halilovic kwamen er in laatste instantie nog bij. Luyindama, Benavente en Kalinic zijn de kleurrijkste figuren die de Jupiler Pro League vaarwel zegden. Vanaf vandaag kunnen enkel vrije spelers nog bij een Belgische club aansluiten. Aan uitgaande zijde is er hier en daar nog iets mogelijk omdat de mercato er nog niet in alle landen opzit. Onze clubwatchers maken de balans op. Gent en Genk lijken de beste zaken te doen. Standard en STVV kregen een tikje. Bij onder meer Club Brugge en Antwerp bleef het nagenoeg windstil.

1. RACING GENK : VERSTERKT

Racing Genk versterkte zich deze wintermercato vooral gericht in de breedte. Het speelde kordaat in op de posities die niet of onvoldoende (dubbel) bezet waren. Neto Borges en Casper De Norre moeten op de backposities de concurrentie aangaan met Jere Uronen en Joakim Maehle. Verder vond de club een oplossing voor spelers die weinig uitzicht hadden op speelminuten. Ibrahima Seck vertrok naar Zulte Waregem en Bojan Nastic maakt het seizoen vol bij KV Oostende, allebei op uitleenbasis. Al is de kans dat we hen ooit nog in een Genkshirt zien miniem. Wat een rustige deadline day moest worden voor Genk werd plots toch nog een hectische dag. Edon Zhegrova meldde zich ziek, een acute aanval van de transferziekte. Het ego van de Kosovaar weegt zwaarder dan zijn sportieve prestaties op dit moment en dus toonde Genk zich wel bereid om mee te werken aan een transfer naar Basel. Als vervanger haalde Genk op de valreep nog de Japanse international Junya Ito binnen. Maar de strafste stoot van Genk was het aan boord houden van Alejandro Pozuelo. Een pluim voor het people management van coach Philippe Clement en TD Dimitri de Condé.

IN: Neto Borges - Hammabry (Zwe), Casper De Norre - STVV, Junya Ito - Kashiwa Reysol (Jap).

OUT: Ibrahima Seck - Zulte Waregem (huur), Bojan Nastic - KV Oostende (huur), Edon Zhegrova - FC Basel (Zwi, huur).

2. CLUB BRUGGE : STATUS QUO

Nooit was het zo rustig in Brugge, waar geen enkel kastje in de kleedkamer een nieuwe eigenaar kreeg. Leandro Pereira werd eerder al definitief van de hand gedaan, maar noemenswaardige transfers zijn er op Olympia opmerkelijk genoeg niet gebeurd. Club Brugge hield de boot af voor eerst Wesley en later ook Danjuma en Poulain. De kern samenhouden was de doelstelling en daar is Vincent Mannaert in geslaagd. Of dat voldoende zal zijn om straks voor het eerst sinds de jaren zeventig een tweede titel op rij te pakken, valt af te wachten.

UIT: Leandro Pereira - Yamaha (Jap)

3. ANTWERP : VERSTERKT

Minieme transferactiviteit op de Bosuil de voorbije maand. Antwerp leerde uit vorig seizoen toen het in januari negen nieuwe spelers vastlegde en zijn spelerskern daardoor helemaal uit evenwicht bracht. Luciano D’Onofrio sprak zijn contacten in Portugal aan om David Simão bij Boavista los te weken. De box-to-box middenvelder gaat de concurrentie met Haroun, Yatabaré en Govea aan, maar moet zijn eerste minuten nog maken. Antwerp zocht nog naar aanvallende versterking, maar vond niet het gepaste profiel en besloot daarom de portefeuille dicht te houden. Geen droom van een transferperiode. Voorin is Mbokani nog steeds de enige echte play-off 1-waardige optie en het gebrek aan diepgang blijft, maar wel een krachtig signaal naar de huidige spelersgroep. Hairemans vertrok uiteindelijk niet naar een andere play-off 1-kandidaat. Reda Jaadi - 1 invalbeurt van 1 minuut dit seizoen - kon en mocht beschikken. Plus één ervaren speler mét kwaliteiten en min één overbodige speler, dat maakt dat Antwerp net dat beetje beter uit de maand januari komt.

IN: David Simão - Boavista (Por).

OUT: Reda Jaadi - Dinamo Boekarest (Roe).

4. STANDARD : VERZWAKT

Zoals wel vaker op Sclessin was het de laatste dag van de mercato alle hens aan dek. Vooral het verlies van Christian Luyindama is een serieuze aderlating voor de Rouches. Hij was eindelijk opnieuw naar zijn oude niveau gegroeid na een moeilijk seizoensbegin. Duelkracht, kopkracht op stilstaande fases, snelheid... Ze zijn het allemaal kwijt met Luyindama. Standard hoopt om de oplossing intern te vinden met Kosanovic, Bokadi of Laifis naast de jonge Vanheusden. Afwachten hoe Preud’homme zijn pionnen zal zetten de komende weken. Ook breker Uche Agbo - een ander profiel dan Marin en Cimirot, zij blokkeerden de Nigeriaan - verliet de Luikse club. Het vertrek van Luchkevych en Carlinhos eerder in de mercato was ingecalculeerd. Zij kregen geen speeltijd. Met Alen Halilovic haalde Standard dan weer een aanvallende middenvelder met een groot potentieel. Tot nu toe kon hij de hoge verwachtingen nog nergens inlossen. Wel op Sclessin?

IN: Nicolas Raskin - AA Gent, Alen Halilovic - AC Milaan (Ita, huur).

UIT: Christian Luyindama - Galatasaray (Tur, huur), Uche Agbo - Rayo Vallecano (Spa, huur), Carlinhos - Guarani (Bra, huur), Valeriy Luchkevych - Oleksandrië (Oek, huur).

5. ANDERLECHT : VERSTERKT

Enkel de beoogde spits ontbreekt. Voor het overige heeft Anderlecht op iedere positie waar het aanwinsten wilde ook effectief toegeslagen. Achterin moet Kara Mbodj voor meer zekerheid zorgen - de Senegalees is een meerwaarde -, terwijl Peter Zulj voor creativiteit op het middenveld gehaald is. In hun eerste wedstrijden gaven de twee alvast een goeie indruk. Via flankaanvaller Yannick Bolasie (Everton) hoopt Anderlecht dat Nany Dimata en Ivan Santini beter zullen renderen. Aangezien geen enkele basispion vertrok, is paars-wit sowieso versterkt uit de wintermercato gekomen. Uitgaand hoopt Michael Verschueren nog op oplossingen voor onder meer Ognjen Vranjes - het Bosnische woelwater heeft het echt verkorven. In sommige landen is de transfermarkt nog open.

IN: Peter Zulj – Sturm Graz (Oos, huur), Kara Mbodj – Nantes (Fra, terug na huur), Yannick Bolasie – Everton (Eng, huur).

OUT: Ryota Morioka – Charleroi (huur), Knowledge Musona – Lokeren (huur), Mohammed Dauda – Vitesse (Ned, huur).

6. AA GENT : VERSTERKT

Met Kalinic moesten de Buffalo’s een absolute sterkhouder laten gaan. Hij werd niet voor niets twee keer keeper van het jaar in België en was niet langer houdbaar, maar Gent haalde zeer gericht drie versterkingen. Alle drie bewezen ze deze week nog hun rendement. De komst van Kaminski was noodzakelijk. Hij stopte meteen 1 strafschop op 2 in de halve finale van de beker, dat kan al tellen. Sörloth is ontegensprekelijk een aanwinst. Hij maakte al belangrijke goals, tegen Anderlecht én in de beker. De Noor vormt een aanhoudende dreiging. Hetzelfde kan je zeggen van Bezus. In zijn eerste volledige match tegen KVO tekende hij voor de late gelijkmaker én de beslissende strafschop. Verder liet Gent heel wat spelers gaan die weinig aan de bak kwamen. Dat maakt de groep hechter, maar alle posities blijven wel dubbel bezet.

IN: Roman Bezus - STVV, Thomas Kaminski - KV Kortrijk, Alexander Sörloth - Cyrstal Palace (Eng, huur).

UIT: Lover Kalinic - Aston Villa (Eng), Nicolas Raskin – Standard, Franko Andrijasevic – Waasland-Beveren (huur), Mamadou Sylla – STVV (huur), Aboubakary Koita – KV Kortrijk (huur), Ahmed Mostafa – Simouha (Egy, huur), Taiwo Awoniyi – Moeskroen (huur via Liverpool).

7. STVV : VERZWAKT

Naast een resem spelers op overschot, verlieten sterkhouders als Casper De Norre en Roman Bezus de club. Van de drie versterkingen is enkel Mamadou Sylla direct inzetbaar. Erik Gliha, de opvolger van De Norre, heeft een fysieke achterstand. Spits Kosuke Kinoshita is voorlopig niet speelgerechtigd. En -vooral- een vervanger voor Bezus werd er na het afhaken van Hairemans niet gevonden. Het vertrek van de Oekraïener, intussen al beslissend bij zijn nieuwe club AA Gent, is een ferme aderlating en een streep door de rekening voor Marc Brys en co. Want met hem verdween een hoop gif en creativiteit uit het team. Een wapen ook dat beslissend had kunnen zijn in de strijd voor een ticket voor play-off 1, maar nu niet meer voor handen is. En dus kan Brys niet anders dan puzzelen. Met als mogelijke vervangers voor Bezus Ceballos en De Bruyn die dit seizoen nog geen potten braken. Ze mogen/moeten nu verrassen.

IN: Kosuke Kinoshita - Halmstads BK (Zwe), Erik Gliha - NK Aluminij (Slo), Mamadou Sylla - AA Gent (huur).

OUT: Casper De Norre - RC Genk, Jonathan Legear - Adana Demirspor (Tur), Iebe Swers – Seraing, Mohamed Buya Turay - Djurgardens (Zwe, huur), Paul Gladon - via Wolverhampton (Eng) naar Groningen (Ned), Sascha Kotysch – OHL, Damien Dussaut - Dinamo Boekarest (Roe), Roman Bezus - AA Gent, Steve Ryckaert - Eendracht Aalst, Duckens Nazon - St.Mirren (Sco, huur).

8. CHARLEROI : VERZWAKT

Mazzu hoopte vooraf op een extra creatieve middenvelder, maar zag al snel Cristian Benavente vertrekken. De artiest van Mambourg verdween onverwacht. In de figuur van Ryota Morioka vond Charleroi een vervanger, maar een ander type. De Japanner is meer een doorgeefluik, waar Benavente zelf de acties maakte. Morioka heeft lopende mensen rond zich nodig. Als Mazzu er evenveel rendement uit kan puren dan Clement bij Waasland-Beveren, kan het een winnende zet blijken, maar of Morioka even goed bij de Carolo’s past, moet nog blijken. Voorts liet Charleroi onder meer N’Ganga, Saglik (beide in B-kern) en Dervite (amper gebruikt) gaan. Het verlies van Benavente doet de play-off 1-kansen van Charleroi gevoelig zakken. Morioka is immers een vraagteken.

IN: Ryota Morioka – Anderlecht (huur), Younes Delfi - Esteghlal Khuzestan (Irn).

UIT: Cristian Benavente – FC Pyramids (Egy), Francis N’Ganga – Emis Aradipou (Cyp), Romain Grange – Grenoble (Fra, huur), Omid Nor Afkan - Esteghlal Khuzestan (Irn, huur), Dorian Dervite – NAC Breda (Ned, huur), Enes Saglik – Tubeke (huur).

9. EUPEN : VERSTERKT

De transfer van Youssef Msakni is een logische zet. Toyokawa was een beetje de enige bruikbare spits voor Makelélé. Pollet valt tegen en de jonge Essende is nog niet klaar. Msakni wil in Europa doorbreken en Eupen is voor hem het ideale tussenstation. Een extra aanvaller is voor de Panda’s in elk geval geen overbodige luxe. Pouraliganji kon de club verlaten. De redding is nagenoeg een feit en met Blondelle en Lotiès zijn de alternatieven aanwezig. De twee tieners die uit de Aspire Academy overkomen, passen perfect in de politiek van de club. Zij moeten op lange termijn doorgroeien. In die optiek kwam Eupen net iets beter uit de wintertransferperiode en kan het gaan bouwen naar volgend seizoen toe.

IN: Youssef Msakni – Al Duhail (Qat, huur), Sibiri Keita – Aspire Academy (Sen), Konan N’Dri – Aspire Academy (Sen).

UIT: Morteza Pouraliganji - Al-Arabi (Qatar), Carlos Martinez – Herediano (Cri, huur).

10. KV KORTRIJK : STATUS QUO

Omdat Avenatti niét op de valreep naar Standard is (ondanks een riant bod van de Rouches om het huurcontract over te nemen) en de transfer van Ouali naar Denizlispor ter plekke nog afsprong, komt KV Kortrijk vrij onbeschadigd uit de wintermercato. Het is met Thomas Kaminski wel een vaste waarde kwijt. In zijn plaats komt Joel Pereira – dit seizoen 9 keer onder de lat bij Vitoria Setubal – maar dan alleen met een huurcontract. En idem dito voor Pelé Mboyo die nog op de valreep lijkt te verkassen naar Besnik Hasi’s Al Raed waar de transferperiode nog duurt tot maandag. Er is al een akkoord tussen de clubs. In zijn plaats komt tot einde seizoen de kwieke flankspeler Koita van AA Gent maar het is moeilijk inschatten of hij Mboyo (7 goals, 5 assists) kan doen vergeten. Het vertrek van Kanu en de uitgeleende spelers Ajagun en Naderi heeft geen invloed op de kern, tenzij dat het – in het licht van play-off 2 - financieel en zelfs sportief een goede zaak is dat die wat smaller wordt.

IN: Joel Pereira – Manchester United (GBr, huur), Abubakary Koia – AA Gent (huur).

OUT: Thomas Kaminski – AA Gent, Pelé Mboyo – Al Raed (S-A, huur)?, Kanu – Al Raed (S-A), Mohammad Naderi – FC Persepolis (Iran, huur), Abdul Ajagun – Omonia Nicosia (Cyp, huur).

11. CERCLE BRUGGE : STATUS QUO

Abud Omar is de enige noemenswaardige vertrekker. Hij speelde in de tweede helft van vorig jaar al minder en zijn exit is dus niet meteen een verzwakking. Aan inkomende zijde zou Traoré een versterking moeten zijn. De middenvelder komt over van Monaco. De andere jongens die erbij kwamen, moeten op termijn pas iets kunnen bijbrengen. Er zit dan ook niet echt druk op bij de Vereniging. Cercle zit momenteel goed in de buik van het klassement, al kan het zich best zo snel mogelijk mathematisch van het behoud verzekeren want sinds speeldag 16 pakte Cercle maar 7 punten meer.

IN: Issa Marega – Caen (Fra), Zorhan Bassong – Lille (Fra), Adama Traoré – Monaco (Fra, huur), Kirill Klimov – Lokomotiv Moskou (Rus), Aldom Deuro - AFE Bamako (Mal).

UIT: Abud Omar - ACS Sepsi (Tur), Franck Irié (contract ontbonden), Jonathan Farias (contract ontbonden).

12. EXCEL MOESKROEN : VERSTERKT

Moeskroen heeft er twee titularissen bij en is er geen enkele kwijt. Dan is de balans logischerwijze positief. Taiwo Awoniyi kreeg al twee wedstrijden de kans om zijn waarde te bewijzen: hij scoorde zowel tegen Oostende als Genk de winning-goal. Ook de Duitser Sydney Friede, via de contacten van sportief directeur Römer gehuurd bij Hertha Berlijn, staat inmiddels in het elftal. Niemand van de vertrekkers stond vast in de basis-elf. Mbombo kwam er af en toe eens piepen en doelman Olivier Werner was zijn plaats kwijt aan de talentvolle Jean Butez. De nieuwe invallersdoelman wordt nu de Servische Zwitser Vaso Vasic. Van Andres Sarmiento werd veel verwacht maar het werd een complete nul.

IN: Taiwo Awoniyi – AA Gent (huur), Sydney Friede – Hertha BSC (huur), Vaso Vasic – Apollon Smyrnis (Gri, huur).

OUT: Luca Napoleone - Virton, Noam Debaisieux – Ronse (huur), Yannis Mbombo – OHL, Alexandros Katranis – Atromitos (Gri.) , Andres Sarmiento (contract ontbonden), Olivier Werner – Seraing.

13. ZULTE WAREGEM : VERSTERKT

Sommige clubs kunnen lessen trekken van Zulte Waregem. Op 4 januari was het transferhuiswerk van Essevee al rond. Met Ibrahima Seck haalde het een cruciale schakel die voor balans zorgt op het middenveld - een type dat er voorheen niet was. Stef Peeters is met zijn traptechniek en hoge snelheid van uitvoering eveneens een meerwaarde. Afwachten wanneer Idrissa Sylla wat zal brengen - hij kampte met een fysieke achterstand. Doordat Zulte Waregem zich in Lokeren quasi verzekerde van het behoud is de druk grotendeels weggevallen. Het zorgde ervoor dat het binnenhalen van een extra centrale verdediger - mede door de prima indruk die youngster Ewoud Pletinckx naliet - geen prioriteit meer was. De belangrijkste slag op deze mercato was wellicht de gewonnen strijd om Hamdi Harbaoui, die oren had naar een lucratief aanbod uit Turkije. Enig minpunt: de fusieclub slaagde er niet in om overbodige jongens als Damien Marcq, Bryan Verboom en Fredrik Oldrup Jensen te slijten.

IN: Idrissa Sylla – QPR (Eng), Stef Peeters – Caen (Fra, huur), Ibrahima Seck – Racing Genk (huur).

OUT: Mamadou Sylla – AA Gent (einde huur), Kingsley Madu – Roeselare (huur).

14. KV OOSTENDE : VERSTERKT

In Oostende houdt men een dubbel gevoel over aan de transferperiode. De gehuurde Noorse rechtsachter Amin Nouri en Tom De Sutter bewezen al een schot in de roos te zijn en ook wat de van Genk overgenomen Nastic betreft zijn de verwachtingen hoog. Dat overbodige spelers zoals Bjelica en Conte - beiden in de B-kern - geen nieuwe club vonden, bezorgt de kustploeg dan weer een wrang gevoel. Ook Zivkovic, die weinig productief is en zwaar doorweegt op de loonlijst, bleef uiteindelijk aan wal nadat zijn transfer naar het Zwitserse Sion in extremis afsprong. Alles samen is Oostende versterkt, al lijkt het seizoen van de kustploeg na de pijnlijke bekeruitschakeling tegen AA Gent min of meer voorbij. Bouwen in functie van volgend seizoen is wat KVO de komende maanden nog rest.

IN: Tom De Sutter - transfervrij, Amin Nouri - Valerengen (Nor, huur), Bojan Nastic - Genk (huur)

UIT: Emmanuel Banda - Beziers (Fra, huur)

15. WAASLAND-BEVEREN : VERSTERKT

Vijf zomertransfers zijn alweer vertrokken op de Freethiel. Ndao, Salquist, Threlkeld, Heymans en Abdullah werden zowat allemaal met grote trom aangekondigd, maar geen enkele van bovenstaand vijftal toonde de voorbije maanden waarom. Opvallend rustige wintermercato trouwens bij Waasland-Beveren, in tegenstelling tot elk van de voorbije jaren in eerste klasse. Voor het eerst werd er geen transfer gedaan op ‘transfer deadline day’. Slechts twee nieuwkomers arriveerden de voorbije maand: Stefan Milosevic -definitief- en Franko Andrijasevic -huur. Beide spelers lijken wel meteen voor een meerwaarde te zorgen, wat ons voorzichtig doet besluiten dat W-B toch enigszins versterkt is deze winter. Milosevic toont zich (voorlopig enkel op training) bijzonder doeltreffend, en wacht op z’n eerste speelminuten. Andrijasevic kon tegen Charleroi niet wegsteken dat hij weinig ritme in de benen heeft, maar puur op talent lag hij wél meteen aan de basis van de 0-1.

IN: Stefan Milosevic - Iskra (Mon), Franko Andrijasevic - AA Gent (huur).

OUT: Lamine Ndao - AC Ajaccio (Fra), Tobias Salquist - Lillestrøm (Nor), Oscar Threlkeld - Plymouth Argyle (Eng, huur), Daan Heymans – Lommel (huur), Raffidine Abdullah (contract ontbonden).

16. LOKEREN : STATUS QUO

Amper transferactiviteit bij Lokeren deze winter. Inkomend zagen we enkel spits Reznicek en aanvallende flank Musona arriveren. Al blijft het afwachten of zij nog van nut zijn de komende weken. Reznicek miste tegen Zulte Waregem enkele dotten van kansen, terwijl Musona nog hersteld van windpokken. Hoe lang dat duurt? Onduidelijk. Hairemans, Ouali, Chevalier, Limbombe, Saief, Lepoint,… pistes genoeg, maar geen enkele leidde naar een akkoord. Nee, versterkt is Lokeren zeker niet. En verzwakt? Kan moeilijk als je moederziel alleen laatste staat, toch? Torres -nooit gespeeld- vertrok, Joher -altijd geblesseerd- vertrok, Straetman -net te weinig- vertrok, Jovanovic -het bleef bij veelbelovend- vertrok. Ballast overboord, deels al met het oog op 1B. De kern afslanken. Glen De Boeck stuurde ‘dwarsliggers’ Michel en Ticinovic zonder slag of stoot naar de B-kern. Ook op Saroka -wat een flóp was dat, zeg- en Marzo wordt niet meer gerekend. Mirakels bestaan, maar niet op Daknam.

IN: Jakub Reznicek - Viktoria Plzen (Tsj), Knowledge Musona - Anderlecht (huur).

OUT: Juan Pablo Torres - New York City (VS), Rassoul Joher - Adana Demirspor (Tur), Bob Straetman – Virton (huur), Djorde Jovanovic - Cadiz FC (Spa).