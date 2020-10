Onze chef-voetbal zag Thibaut Courtois alweer uitblinken bij Real Madrid: ‘Hij is de belangrijkste Rode Duivel van Martínez’



Stephan Keygnaert

01 oktober 2020

09u49 0 Voetbal Kleine overwinning tegen Valladolid, maar grote lof voor Thibaut Courtois. Onze nationale doelman blijft verbazen in Spanje, in die mate dat ze hem nu de beste ter wereld noemen. Onze chef voetbal: “Hoeveel stukjes dienen nog geschreven hier en in Spanje vooraleer iedereen zich daar terdege van bewust is?”

Thibaut Courtois leeft in staat van genade.

Op zijn 28ste keepte Courtois nooit zó lange tijd op zó een hoog niveau.

De donderdagkrantjes passen deze ochtend niet in de brievenbussen in Madrid. Wegens te dik met de lof aan het adres van Courtois. Na alweer een fenomenale prestatie gisteravond tegen Valladolid. Een drietal wat heet ‘wereldsaves’.

De krant AS noemt hem zowaar “de belangrijkste speler van de ploeg”.

El muro.

Superman.

Octopus.

Niets gaat dezer dagen binnen bij Courtois - zelfs COVID-19 niet...

In een interview dat deze krant recent had met bondscoach Roberto Martínez, haalde een passage de krant niet. Waar Martínez vertelde dat hij van dag één een clic had met Courtois: “Ik heb de indruk dat wij elkaar blindelings begrijpen. Als ik op een dag naar de oorlog moet, wil ik Courtois mee. Want je weet: Courtois wint de oorlog. Hij is de ultieme winnaar.”

Het afgelopen seizoen van Kevin De Bruyne was er evengoed een om in te kaderen. Maar bij Kevin ontbrak de finishing touch. Man City kon niets winnen: geen landstitel, geen Champions League en geen Cup.

Courtois schonk Real Madrid La Liga.

Simplesmente...

Thibaut Courtois!!! pic.twitter.com/gQ5uOBaVMZ Thierry ☯🦁(@ Thierry_1977) link

Dat maakt van Courtois momenteel misschien ook wel de belangrijkste speler van de selectie van de Rode Duivels die Martínez gisteren vrijgaf. Als iémand België Europees kampioen kan maken, dan wel deze Thibaut Courtois.

In Spanje maakt Courtois Real Madrid veel beter dat het eigenlijk is. Courtois zorgt ervoor dat de kritiek op Eden niet nóg groter is, daar in de hoofdstad - stel je maar eens voor dat Madrid verliest en zou blijven verliezen. Dán pas zou Hazard het zwarte schaap zijn.

Thibaut Courtois houdt de ballen tegen en de onrust in de club.

Na San Iker heeft Real Madrid CF een nieuwe patroonheilige.

San Courtois.

Nog in AS, deze ochtend: ‘De beste ter wereld.’

Hoeveel stukjes dienen nog geschreven hier en in Spanje vooraleer iedereen zich daar terdege van bewust is?

VIDEO: De saves van Courtois vorige week tegen Betis

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook:

Uitblinker Thibaut Courtois wéér belangrijk is voor Real in zuinige zege tegen Valladolid

Thibaut Courtois is nu ook écht nummer 1 van Real: “Een eer om número uno te dragen”