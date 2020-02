Exclusief voor abonnees Onze chef voetbal vraagt zich af of we nog wel met de beste Hazard naar het EK kunnen: “De vraag opwerpen is al een paniekschot” Stephan Keygnaert

23 februari 2020

15u15 2

Opnieuw een barstje in de zone van de enkel. Wat een – excuseer ons de term – snertseizoen voor Eden Hazard. Zijn droomtransfer draait uit, althans dit jaar, op een nachtmerrie. Nadat eerder een spierscheur hem in augustus van de velden hield, was hij tussen eind november en midden februari ook al out met een minuscule breuk in de enkel. Deze nieuwe blessure kost mogelijk alweer een revalidatieperiode van twee tot drie maanden. Sommige Spaanse media maken al gewag van “Einde seizoen.”

