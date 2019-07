Onze chef voetbal in New York: 3-7! Hazard beleeft eerste crisis bij Real, publiek jouwt Courtois uit Stephan Keygnaert

27 juli 2019

04u21 4

Néé.



Is dit warempel gebeurd? Hebben we dit écht beleefd?

Gekkenhuis in Manhattan. Knipperen met de ogen.

0-6 voor Atlético Madrid na vijftig minuten!!! 3-7 op affluiten!!! ‘Atléti’ had er een stuk of 15 kunnen maken.

‘Humilliación histórica’, kopte de huiskrant MARCA. Kopjes naar beneden bij Eden Hazard en Thibaut Courtois.

Sterft dit Real Madrid van Zinédine Zidane een stille dood? Het heeft er alle schijn van.

Onder het vuurwerk en de bonkende rockmuziek van New York een kras op het wereldwijde imago van De Koninklijke was dit.

Voorzitter Florentino Pérez met het schaamrood op de wangen op het ereterras. Zit er nog geld in de bank?

Hazard werd voor rust in de schaduw gespeeld door het 19-jarige supertalent van Atletico Madrid, Joao Félix, MVP van deze ‘derby’.

En – je moet het gezien hebben om te geloven – Courtois door het MetLife Stadium vol met Latino’s luidkeels uitgejouwd, ten faveure van Costa Ricaan Keylor Navas. Vergeef hen Heer, ze kennen mogelijk niet veel van de sport. Thibaut voorkwam véél erger en trof geen schuld bij de tegentreffers. Hij bleef aan de rust binnen.

Hazard wordt door Zidane constant verbannen naar een eiland op linkeroever. Daar komt hij niet uit verf, wordt ie geschopt en dendert de rechtsachter over hem heen.

Eden in niemandsland. Hij leverde niettemin een assist voor de goal van Nacho. Douchen na een uur. ‘Je peux pas parler’ grijnsde ie na afloop in de perszone. Zidane vervolgens: “Het was geen slechte match van Eden, maar van iedereen. We waren niet goed gestart.” De Spaanse pers haalde niettemin de messen boven. Courtois en Hazard aan de schandpaal.

Een massale vechtpartij brak zowaar uit in de tweede helft – Costa en Carvajal kregen rood. Die dolle Yankees op de tribunes waanden zich op een ijshockeymatch in Madison Square Garden. Broadway huilde bij zoveel tristesse.

Deze namiddag landen onze landgenoten in Madrid. In grote crisis. Ja, nú al.

Zidane heeft geen plan, Madrid geen organisatie. Quo vadis?

Of hoe een vriendenwedstrijd in The Big Apple vandaag de ganse wereld rondgaat en in de annalen komt van Real Madrid (én Atlético).