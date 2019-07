Exclusief voor abonnees Onze chef voetbal in New York: 3-7! Hazard beleeft eerste crisis bij Real, publiek jouwt Courtois uit Stephan Keygnaert

27 juli 2019

04u21 66

Néé.



Is dit warempel gebeurd? Hebben we dit écht beleefd?

Gekkenhuis in Manhattan. Knipperen met de ogen.

0-6 voor Atlético Madrid na vijftig minuten!!! 3-7 op affluiten!!! ‘Atléti’ had er een stuk of 15 kunnen maken.

‘Humilliación histórica’, kopte de huiskrant MARCA. Kopjes naar beneden bij Eden Hazard en Thibaut Courtois.

Sterft dit Real Madrid van Zinédine Zidane een stille dood? Het heeft er alle schijn van.

Onder het vuurwerk en de bonkende rockmuziek van New York een kras op het wereldwijde imago van De Koninklijke was dit.

Voorzitter Florentino Pérez met het schaamrood op de wangen op het ereterras. Zit er nog geld in de bank?

Hazard werd voor rust in de schaduw gespeeld door het 19-jarige supertalent van Atletico Madrid, Joao Félix, MVP van deze ‘derby’.

