Ontnuchtering! Polen veroordeelt het grote Duitsland tot pot 2 voor loting EK-kwalificatie

20 november 2018

23u35 0 Voetbal De groepsfase van de Nations League is achter de rug en daarbij één grote ontnuchtering. Duitsland is straks op de loting voor de EK-kwalificatie op 2 december in Dublin geen reekshoofd. ‘De Mannschaft’ is veroordeeld tot pot 2.

“Laten we maar hopen dat Portugal van Polen wint”, voelde Duits bondscoach Joachim Löw de bui al hangen. “Anders dreigt voor ons een zware loting.” Negen reekshoofden waren voor gisteren al bekend: de vier groepswinnaars (Zwitserland, Nederland, Portugal en Engeland) in divisie A van de Nations League en daarnaast België, Frankrijk, Spanje, Italië en Kroatië. Het tiende reekshoofd zou uiteindelijk Polen of Duitsland worden. Als Polen niet verloor van Portugal in het slotduel in groep 3 van divisie A, was het sowieso reekshoofd op 2 december in Dublin.

En wat gebeurde? Juist, Polen wist Europees kampioen Portugal af te houden met 1-1 en veroordeelde Duitsland zo tot een plaats in pot 2. Een echte ramp hoeft dat niet te zijn voor de ‘Mannschaft’. Alle groepswinnaars en alle tweedes kwalificeren zich straks na de groepsfase voor de eindronde van het EK 2020. Duitsland dat geen reekshoofd is en in een groep met bijvoorbeeld Frankrijk of Spanje belandt, hoeft voor de ‘Mannschaft’ dus niet het einde van de wereld te betekenen. Al zal het toch een status zijn die de Duitsers de laatste jaren niet gewoon zijn geweest.

Pot 1

Belgium, Croatia, England, France, Netherlands, Italy, Portugal, Spain, Switzerland, Poland

Pot 2

Germany, Iceland, Bosnia and Herzegovina, Ukraine, Denmark, Russia, Austria, Wales, Czech Republic, Sweden

Pot 3

Slovakia, Turkey, Republic of Ireland, Northern Ireland, Norway, Serbia, Finland, Scotland, Bulgaria, Israel

Pot 4

Albania, Cyprus, Estonia, Georgia, Greece, Lithuania, Montenegro, Slovenia, Hungary, Romania

Pot 5

Armenia, Azerbaijan, Belarus, Gibraltar, Kazakhstan, Kosovo, Luxembourg, Macedonia, Moldova, Faroe Islands

Pot 6

Andorra, Latvia, Liechtenstein, San Marino, Malta