Onderzoeksrechter Joris Raskin bijft gewraakt in fraudeonderzoek Belgisch voetbal TMA

15 januari 2019

12u58

Bron: Belga 0 Voetbal Het Hof van Cassatie heeft het cassatieberoep verworpen dat het federaal parket had ingesteld tegen de wraking van onderzoeksrechter Joris Raskin. Volgens het parket-generaal bij Cassatie moest het wrakingsarrest verbroken worden omdat het Antwerpse hof van beroep niet had geantwoord op een argument van het federaal parket, maar het Hof van Cassatie heeft die argumentatie verworpen. Onderzoeksrechter Raskin blijft dus gewraakt en mag het onderzoek naar gesjoemel in het Belgische voetbal niet meer leiden.

Het federaal parket had geargumenteerd dat de verdediging van scheidsrechter Bart Vertenten, meester Hans Rieder, de onderzoeksrechter te laat had gewraakt, meer bepaald nadat ze eerst een onderhoud had gehad met diezelfde onderzoeksrechter.

Functie bij KBVB

Het Antwerpse hof van beroep had het wrakingsverzoek van scheidsrechter Bart Vertenten gegrond verklaard omdat onderzoeksrechter Raskin nog lid was van de licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) toen het gerechtelijk onderzoek van start ging. De eerste onderzoeksdaden gebeurden in november 2017, terwijl Raskin pas op 17 maart 2018 ontslag nam uit de commissie. Hij zetelde er sinds 18 maart 2011 in.

Volgens het hof was door die jarenlange functie een band ontstaan tussen Raskin en de KBVB die “bij de publieke opinie een objectieve schijn van partijdigheid kan doen ontstaan”. De KBVB heeft ook een belang in het onderzoek, ofwel rechtstreeks als slachtoffer, ofwel onrechtstreeks via enkele van zijn leden die al genoemd werden in het onderzoek.

Het federaal parket vindt dat de verdediging van scheidsrechter Bart Vertenten de onderzoeksrechter te laat had gewraakt. Een van de advocaten van de scheidsrechter had immers op 19 oktober een onderhoud gehad met onderzoeksrechter Raskin, hoewel de verdediging toen al wist dat de onderzoeksrechter lid was geweest van de licentiecommissie. Dat gesprek toonde volgens het federaal parket aan dat de verdediging op dat moment wél vertrouwen had in de onafhankelijkheid en objectiviteit van de onderzoeksrechter. Het Antwerpse hof van beroep zou op dat argument niet geantwoord hebben.