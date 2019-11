Onderzoek VUB: meer blessures "omdat voetballers niet genoeg water drinken" Valerie Hardie

29 november 2019

07u54 0 Voetbal Voldoende water (of sportdranken) drinken voor je sport: het lijkt de evidentie zelve. En toch doen (prof)voetballers het niet genoeg, zo constateerde Laurent Chapelle, onderzoeker aan de VUB. Met als gevolg: spierkrampen en een grotere kans op blessures.

Twee jaar lang analyseerde Laurent Chapelle van de Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie van de VUB 24 bestaande en internationale studies over de vochtinname van 750 voetballers, gaande van amateurs tot profs, net voor een fysieke inspanning. Uit die gegevens bleek dat één tot twee derde onder hen zich onvoldoende hydrateert, vooral voor trainingssessies dan. En da's opvallend, omdat de meesten toch medisch begeleid worden. "Spelers gaan er eerder laconiek mee om. Ze weten het wel, maar vergeten het. En mannen veel meer dan vrouwen."

"Wie niet voldoende drinkt, riskeert sneller kampen te krijgen," legt Chapelle uit. "Ook je lichaamstemperatuur zal toenemen omdat je door een tekort aan vocht je warmte niet kwijt raakt door te zweten. Je gaat meer suikers en minder vetten verbranden en dat is nadelig voor je conditie. Je zal minder goed presteren, onder meer in zaken als precisie bij passing of dribbels." Hij waarschuwt de Rode Duivels dan ook om tijdens het komende EK voldoende te hydrateren.

Chris Goossens, die zijn sporen verdiende als clubarts bij GBA, Oostende en Anderlecht, kijkt niet op van die conclusies. "Bij de meeste profclubs kijkt de medische staff grondig na of de spelers voldoende gehydrateerd zijn. Twee tot drie keer per week meten ze de densiteit van de urine. Elke speler weet hoeveel vocht hij voor een match of training moet innemen. Vraag is of ze zich aan die adviezen houden. Volgens mij zal 80 tot 85% van de profvoetballers het goed doen. Op het amateurniveau zal het een stuk minder zijn. Nochtans is het noodzakelijk want de spelers riskeren niet alleen sneller krampen, maar ook blessures. De vezels van spieren die niet voldoende vocht en mineralen krijgen, worden beschadigd en dan neemt het gevaar op verrekkingen en scheuren toe." (VH)