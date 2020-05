Onderzoek bevestigt dat transferbedragen fors zullen dalen: marktwaarde PSG-sterren keldert met 20%, bij Hazard is dat bijna 30% Redactie

06 mei 2020

14u24

Bron: Belga 0 Voetbal Een studie van KPMG, een internationale accountants- en adviesorganisatie, heeft naar buiten gebracht dat de transferwaarde van topspelers door de coronacrisis sterk daalt. Voor PSG-sterren Kylian Mbappé en Neymar zakt hun prijs met meer dan twintig procent. Eden Hazard moet bijna dertig procent prijsgeven.

KPMG probeerde in haar studie de waarde van meer dan 4.000 spelers te bepalen. Alle spelers kwamen uit in de tien belangrijkste competities van Europa, zijnde de Premier League en Championship in Engeland en verder ook de hoogste divisies in Spanje, Duitsland, Italië, Frankrijk, Nederland, België, Turkije en Portugal.

De resultaten brachten een gemiddeld verlies van twintig procent naar voren voor de twintig duurste spelers ter wereld, indien de competitie in hun land niet hervat wordt. Indien de competitie wel herstart, blijft het verlies beperkt tot dertien procent.

In Frankrijk zal de Ligue 1 dit seizoen al zeker niet meer hervat worden. Voor PSG-sterren Kylian Mbappé en Neymar werd dan ook een verlies van waarde van respectievelijk 21,5 procent en 21,7 procent opgenomen. Ze blijven daarmee iets boven het gemiddelde.

De waarde van Mbappé schommelt, volgens KPMG, tussen de 177 en 188 miljoen euro. Voor de coronacrisis berekende KPMG in februari nog dat de Franse aanvaller 225 miljoen euro waard was. In het geval van Neymar zakte zijn prijs van 175 miljoen euro naar een bedrag tussen de 137 en 149 miljoen euro.

Hazard en co

Andere topspelers als Lionel Messi (FC Barcelona) en de kapitein van de Rode Duivels, Eden Hazard (Real Madrid), zagen hun waarde nog meer dalen. Messi, die binnenkort 33 wordt, verliest tussen de 23,2 procent en 27,5 procent van zijn waarde, tot een bedrag tussen 127 en 134 miljoen euro. Hazard zakte maar liefst tussen de 25,5 procent en 29,8 procent. Zijn waarde daalde van 136 miljoen euro naar een bedrag tussen de 95 en 101 miljoen euro.

De iets jongere topspelers verloren de voorbije anderhalve maand minder snel hun waarde. Raheem Sterling (Manchester City) bleef tussen de 129 en 134 miljoen euro waard, als derde speler wereldwijd. Hij onderging een daling van tussen de 10,5 en 13,8 procent. Zijn landgenoot Jadon Sancho (Borussia Dortmund), nog maar net twintig, verloor slechts tussen de 8,5 en 13,4 procent en is zo nog steeds tussen de 121 en 127 miljoen euro waard.

