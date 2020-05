Ondanks jaar uitstel: Panini heeft nu al stickerboek van EK CPG

26 mei 2020

19u13

Bron: Panini 0 Voetbal Geen EK voetbal deze zomer, maar dat houdt Panini niet tegen om toch al een exclusief stickeralbum uit te brengen in aanloop naar Euro 2020. Wegens de coronapandemie wordt er extra ingezet op online verkoop en ruilen op afstand.

Goed nieuws voor alle verzamelaars van voetbalstickers. In afwachting van het uitgestelde EK dat pas volgende zomer zal doorgaan, brengt Panini - op verzoek van fans over de hele wereld - eind deze maand een speciaal UEFA Euro 2020 Preview stickeralbum uit om de plakkende vingers van de trouwe verzamelaars bezig te houden.

Het voetbalalbum telt 72 pagina’s en zal bestaan uit 528 stickers. De collectie bevat reeds alle gekwalificeerde landen - waaronder België - en een introductie van de zestien landen die via play-offs nog in de running zijn voor het voetbaltoernooi. De stickers met het nationale embleem en de aanvoerders van elk team zullen in speciale materialen geproduceerd worden.

De Panini Groep produceert zijn stickeralbums in het Italiaanse Modena. Door de coronacrisis zal de verkoop en verhandeling licht aangepast worden. Zo wordt er extra aandacht besteed aan de online verkoop, en aan hulp bij het ruilen op afstand. Om verzamelaars te ondersteunen bij het complementeren van het album, zal er een box met 120 stickers verkrijgbaar zijn. Op die manier is het makkelijker om alle stickers te bemachtigen.

