Officieel: Thibaut Courtois voor zes jaar naar Real Madrid Kristof Terreur in Engeland

08 augustus 2018

21u14

Bron: @HLNinEngeland 143 Voetbal De transfer van Thibaut Courtois naar Real Madrid is in kannen en kruiken. Chelsea had eerder op de dag met de Spanjaard Kepa zijn vervanger beet dus stond er niets nog een overgang van onze nationale nummer één naar de Koninklijke in de weg. Beide clubs communiceerden woensdagavond de overgang. Courtois tekent voor zes jaar, zoals wij eerder op de dag onthulden. Mateo Kovacic maakt voor één seizoen de omgekeerde beweging.

De deal is rond: Courtois wordt de eerste Belg in een Realshirt sinds wijlen Fernand Goyvaerts in 1967. Chelsea had eerder vandaag immers zijn vervanger beet. Tot voor het weekend was Chelsea niet van plan om de afkoopsom van 80 miljoen in Kepa's contract te betalen. De Spanjaard was in januari, voor zijn contractverlenging, nog beschikbaar voor 20 miljoen euro. Maar de werkweigering van Courtois zorgde voor paniek, dus schoot Chelsea toch in gang.

Huur Kovacic

Kepa reisde woensdag naar Londen. Alisson (van Roma naar Liverpool voor 73 miljoen) is na een handvol dagen duurste doelman ooit af. Real hielp ook een handje. Omdat het wist dat Chelsea nog op zoek was naar een middenvelder bood de Koninklijke Mateo Kovacic aan op huurbasis. Zo was er plots meer budget beschikbaar voor een keeper. Alles om Courtois snel in Madrid te krijgen.



Dinsdag kwam bij Courtois ook een mail aan met de boodschap dat hij zich vandaag in Londen moet aanmelden voor een disciplinaire hoorzitting om zijn ongewettigde afwezigheid, nu al bijna drie dagen, uit te leggen. Niet meer dan de standaardprocedure - bij Chelsea rekenden ze uiteindelijk niet meer op Courtois. Zo geschiedde, de transfer is dus eindelijk helemaal rond. Thibaut is een Galatico.

"Na de medische testen die morgen doorgaan, zal de speler om 13u worden voorgesteld in het Estadio Santiago Bernabéu", klinkt het bij zijn nieuwe werkgever. "Nadien zal Courtois voor het eerst met een Real-truitje op het veld stappen en de media in de perszaal te woord staan."

We have tonight agreed terms with Real Madrid for the transfer of Thibaut Courtois, subject to the agreement of personal terms and a medical. As part of the deal, Mateo Kovacic will join Chelsea on a season-long loan.https://t.co/WXhHzEdf6D Chelsea FC(@ ChelseaFC) link