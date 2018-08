Officieel: Thibaut Courtois voor zes jaar naar Real Madrid, doelman zwaait Chelsea met Facebookpost uit Kristof Terreur in Engeland

08 augustus 2018

21u14

Bron: @HLNinEngeland 220 Voetbal De transfer van Thibaut Courtois naar Real Madrid is in kannen en kruiken. Chelsea had eerder op de dag met de Spanjaard Kepa zijn vervanger beet dus stond er niets nog een overgang van onze nationale nummer één naar de Koninklijke in de weg. Beide clubs communiceerden woensdagavond de overgang. Courtois tekent voor zes jaar, zoals wij eerder op de dag onthulden. Mateo Kovacic maakt voor één seizoen de omgekeerde beweging.

De deal is rond: Courtois wordt de eerste Belg in een Realshirt sinds wijlen Fernand Goyvaerts in 1967. Chelsea had eerder vandaag immers zijn vervanger beet. Tot voor het weekend was Chelsea niet van plan om de afkoopsom van 80 miljoen in Kepa's contract te betalen. De Spanjaard was in januari, voor zijn contractverlenging, nog beschikbaar voor 20 miljoen euro. Maar de werkweigering van Courtois zorgde voor paniek, dus schoot Chelsea toch in gang.

Huur Kovacic

Kepa reisde woensdag naar Londen. Alisson (van Roma naar Liverpool voor 73 miljoen) is na een handvol dagen duurste doelman ooit af. Real hielp ook een handje. Omdat het wist dat Chelsea nog op zoek was naar een middenvelder bood de Koninklijke Mateo Kovacic aan op huurbasis. Zo was er plots meer budget beschikbaar voor een keeper. Alles om Courtois snel in Madrid te krijgen.



Dinsdag kwam bij Courtois ook een mail aan met de boodschap dat hij zich vandaag in Londen moet aanmelden voor een disciplinaire hoorzitting om zijn ongewettigde afwezigheid, nu al bijna drie dagen, uit te leggen. Niet meer dan de standaardprocedure - bij Chelsea rekenden ze uiteindelijk niet meer op Courtois. Zo geschiedde, de transfer is dus eindelijk helemaal rond. Thibaut is een Galactico.

"Na de medische testen die morgen doorgaan, zal de speler om 13u worden voorgesteld in het Estadio Santiago Bernabéu", klinkt het bij zijn nieuwe werkgever. "Nadien zal Courtois voor het eerst met een Real-truitje op het veld stappen en de media in de perszaal te woord staan."

We have tonight agreed terms with Real Madrid for the transfer of Thibaut Courtois, subject to the agreement of personal terms and a medical. As part of the deal, Mateo Kovacic will join Chelsea on a season-long loan.https://t.co/WXhHzEdf6D Chelsea FC(@ ChelseaFC) link

Courtois zwaait Chelsea met Facebookpost uit

Met een post op Facebook nam Courtois uitgebreid afscheid van Chelsea. "Met deze woorden wil ik mijn oprechte dank uitspreken voor de vier fantastische jaren die ik achter de rug heb. Chelsea zal altijd een speciale plek hebben in mijn hart."

"Ik was slechts negentien jaar toen de club geloofde in mijn capaciteiten. Het feit dat zo'n grote club me al volgde was een droom die uitkwam. De beslissing om me eerst uit te lenen hielp me om te groeien tot een keeper die geschikt was voor Chelsea. Toen ik terugkwam was ik zeer blij dat ik deel kon uitmaken van een van de grootste teams ter wereld. Met het spelen in de Premier League vervulde ik een kinderdroom. Ik ben trots op mijn twee Premier League-titels, de League Cup en de FA Cup."

"Een grote dank aan mijn ploegmaats en de technische staff waarmee ik de voorbije vier jaar dit succes en geweldige momenten hebben kunnen delen, zowel op als naast het veld. Dit team zou nooit zo succesvol zijn zonder de hulp van de andere leden die toegewijd zijn aan de spelers en de club. Denk maar aan de medische staff, de materiaalmannen en alle anderen die ik niet persoonlijk kan bedanken!"

"Tenslotte wil ik de fans bedanken voor hun geweldige steun de laatste jaren. Ik hoop dat jullie begrijpen dat het feit dat ik korter bij mijn kinderen kon zijn, meegespeeld heeft in mijn beslissing."

"Ik wens jullie het beste voor de toekomst en het was een eer om deel uit te maken van de Chelsea-familie."