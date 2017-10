Noorse voetbalvrouwen verdienen voortaan evenveel als mannelijke collega's, Tessa Wullaert doet subtiele oproep aan Rode Duivels GVS

16u19 0 photo_news Voetbal De Noorse voetbalvrouwen verdienen voortaan evenveel als hun mannelijke collega's in het shirt van de nationale ploeg. Dat is het gevolg van een akkoord tussen de Noorse federatie en de spelersvakbond. De Gresshoppene - bijnaam van de Noorse voetbaldames - zijn alvast in de wolken en ook Tessa Wullaert deed intussen een subtiele oproep aan onze nationale voetbalheren.

De Noorse vrouwenselectie kon jaarlijks rekenen op 3,1 miljoen Noorse kroon (330.000 euro), minder dan de helft van wat de mannen kregen (6,55 miljoen kroon). Volgens het overeengekomen akkoord zal de federatie het bedrag voor de vrouwen quasi verdubbelen tot zes miljoen kroon, terwijl de mannen bereid zijn om 550.000 kroon - vooral bestaand uit commerciële inkomsten - in te leveren. Joachim Walltin, hoofd van de spelersvakbond, is een zeer tevreden man.



"Dit akkoord is echt uniek in de wereld", onderlijnt Walltin. "Noorwegen is een land waar een gelijke behandeling tussen man en vrouw heel belangrijk is, dus ik vind het goed voor het land en voor de sport dat wij deze pioniersrol vervullen. De mannelijke voetballers twijfelden dan ook geen seconde toen we hen dit voorstel deden."



Walltin denkt dat het niveau van de damesploeg er nu enkel op zal vooruitgaan. "Voor de meisjes zal het zeker een verschil maken," aldus Walltin. "Sommigen van hen studeren of werken nog naast het voetballersbestaan, dan is het moeilijk om te verbeteren. Meer financiële mogelijkheden zal hen professioneler doen werken."

"Wat denken jullie, Rode Duivels?"

Enkele vrouwelijke voetbalsters reageerden al op social media. Ingrid Moe Wold, 39-voudig Noors international, richt zich tot haar mannelijke collega's op Instagram: "Dit is zeer goed nieuws. Het zal een groot verschil maken. Jullie zullen het misschien niet voelen in jullie maandloon. Maar voor ons betekent dit heel veel."



Ook Caroline Graham Hansen stak haar dank niet onder stoelen of banken. "Dit betekent alles voor ons team, onze sport, maar vooral voor alle vrouwelijke atleten. Ik kan wel huilen, omdat jullie zo sterk geloven in een gelijk loon. Bedankt dat wij onze dromen kunnen najagen. Respect."



Ook onze eigen Tessa Wullaert liet zich al horen op Twitter en deed een oproep naar onze nationale voetbalheren : "Hetzelfde spel, eenzelfde beloning, wat denken jullie, Rode Duivels?" verspreidde de Red Flame de wereld in.

Erkenning

Toch moeten er nog enkele stappen gezet worden om de volledige gelijkstelling te bekomen. Het prijzengeld dat de FIFA en UEFA - dat een grote hap is uit de bekomen inkomsten - uitdelen aan toernooipremies, verschilt namelijk nog erg sterk. Ter voorbeeld: De Duitse federatie kreeg 29,8 miljoen euro van de FIFA voor het winnen van het WK in 2014, terwijl de Amerikaanse voetbalbond slechts 1,7 miljoen euro kreeg toen de Amerikaanse dames het WK in 2015 op hun naam schreven.



Een heikel punt, weet ook Walltin. "We zijn er nog niet helemaal, maar met dit akkoord hopen we wel druk te zetten op de UEFA en FIFA zodat zij hun inkomstenstroom naar het vrouwenvoetbal verhogen. Maar ons onderling akkoord tussen de Noorse mannen en vrouwen is een belangrijke eerste stap. Onze voetbaldames zullen nu eindelijk het gevoel krijgen erkend en gerespecteerd te worden", besluit Walltin.

