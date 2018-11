Nog wat vuile FIFA-was naar buiten: 343.000 euro voor weduwe van ‘enige echte vriend van Blatter’ en wel heel veel geld voor Zwitserse liefdadigheid Hans Op de Beeck

07 november 2018

16u39 0 Voetbal De na vermeende corruptie afgetreden FIFA-baas Sepp Blatter noemde hem zijn “enige echte vriend”. Daar profiteerde de weduwe van de in 2007 overleden Zwitserse bobo en ex-bondstrainer René Hüssy maximaal van. Zij kreeg elf jaar lang maandelijks een vast bedrag van 2.600 euro als rente gestort. Pas vorige maand werd daar een einde aan gemaakt. Of hoe vriendjespolitiek en de FIFA onlosmakelijk verweven zijn.

De klokkenluiders van Football Leaks zijn een versnelling hoger geschakeld. Vorige week werd huidig FIFA-voorzitter Gianni Infantino aan de schandpaal genageld, gevolgd door onthullingen over oneerlijke concurrentie via de illegale staatssteun van Qatar en Saudi-Arabië aan respectievelijk PSG en Manchester City. Ook over de gewezen baas van de FIFA, de tot schertsfiguur verworden Sepp Blatter, wordt er nog een boekje opengedaan. Weinig verrassend natuurlijk, maar het toont nog maar eens aan in welke mate Blatter hand- en spandiensten verleende aan al wie hem lief was. Zo schreef Blatter, van 1998 tot 2016 baas van ‘s werelds grootste voetbalinstantie, wel heel gretig geld over naar liefdadigheidsinstanties die zich vooral in en rond Zürich bevonden.

Jaarlijkse bijdragen van 35.000 euro voor onder andere Showszene, het bedrijf dat de Zwitserse Oscars organiseert, 5.200 euro voor de Rotary-club Dübendorf, 105.000 euro voor de Zürcher Zoofäschts, een prestigieuze benefietavond in de zoo van Zürich. Maar ook maandelijks 2.600 euro rente voor de momenteel 91-jarige Gattin Carla, de weduwe van René Hüssy. Dat is een gewezen voetballer van Grasshoppers die het daarna als trainer schopte tot bondscoach van Zwitserland van 1973 tot 1976. Waarna de wijnhandelaar voor de FIFA de hele wereld mocht rondreizen als instructeur en opleider in vooral kleine voetballanden. Op het WK 2002 in Zuid-Korea werd Hüssy voor zijn verdiensten voor de FIFA nog bekroond met de ‘Order of Merit’, onderscheiding die hij kreeg uit de handen van Blatter. Toen de man in 2007 overleed, sprak een bedroefde FIFA-president dat het zijn enige echte vriend was: “De enige die me steeds vrank en vrij zei waarop het stond.”

Zijn weduwe zal het geweten hebben. In totaal kreeg ze over elf jaar een mooi bedrag van in totaal 343.000 euro. Pas vorige maand werd een einde gesteld aan die praktijk. De Zwitserse tabloid Blick zocht haar op en trok daarvoor naar rusthuis Zürichberg. Bij een tas koffie antwoordde ze: “Ik, een maandelijkse rente van de FIFA? Neen, daar weet ik hoegenaamd niets van.” Het geld werd waarschijnlijk meteen gestort op de rekening van het rusthuis, waar een bed maandelijks 6.000 euro kost. Ergens nog een mooie geste van Blatter, maar niet als je weet dat het geld uit de FIFA-kas kwam terwijl de man alleen al aan de WK’s van 2010 en 2014 een premie van in totaal 20,7 miljoen euro overhield, zoals een interne FIFA-studie leerde.