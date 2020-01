Nóg straffer dan die van Vanaken? Ook deze spelers pakten uit met een weergaloze volleygoal ABD

20 januari 2020

11u45 0 Voetbal Zijn tweede Gouden Schoen nog wat meer glans gegeven. Hans Vanaken knalde de bal in één tijd héérlijk tegen de netten tegen Anderlecht. Fantastisch doelpunt. Wij zetten tien voorbeelden van weergaloze volleygoals op een rij. Geniet hieronder mee.

Andrés Iniesta met Barcelona tegen Celtic in Champions League

Icoon bij FC Barcelona. Andrés Iniesta scoorde niet zo vaak voor de Blaugrana, maar als hij zijn doelpuntje meepikte, was het veelal een topgoal. Zo ook in de Champions League in 2016 tegen Celtic.

Thomas Meunier met PSG tegen Basel in Champions League

Adrenalinekick. Thomas Meunier knalde in de slotminuut de 1-2 tegen de netten en was zo matchwinnaar voor PSG tegen Basel in de Champions League-groepsfase van 2016-2017. Een pegel met gevoel getrapt.

Lior Refaelov met Club Brugge tegen Anderlecht in bekerfinale

Silvio Proto aan de grond genageld. Dit doelpunt staat in het Brugse voetbalgeheugen gegrift. In de bekerfinale op de Heizel tegen grote rivaal Anderlecht pakte Refaelov uit met een knappe volley die hen de beker opleverde. Net als de treffers van Iniesta en Meunier te zien in bovenstaande video.

Zinédine Zidane met Real Madrid tegen Bayer Leverkusen in Champions League

Iconische goal. In de finale van de Champions League in 2002 schiet Zidane Real Madrid naar de zege met een fabuleus doelpunt. Roberto Carlos gaf voor, Zidane knalde in één tijd binnen.

Marco van Basten met Nederland tegen de Sovjet-Unie in finale EK 1988

Weergaloos. Marco van Basten maakte de 0-2 vanuit een scherpe hoek - scoren uit die positie leek onmogelijk. En toch deed-ie het. Van Basten besliste zo de finale van het Europees kampioenschap van 1988.

Arjen Robben met Bayern München tegen Man United in Champions League

Gouden traptechniek. Dat toonde Arjen Robben ook in de Champions League van 2009/2010 tegen Man United. De Nederlander nam een hoekschop van Ribéry in één tijd op de slof en schoot netjes in doel.

Casemiro met Real Madrid tegen Napoli in de Champions League

Defensieve middenvelder en ‘breker’ op het middenveld van Real Madrid met bij momenten een fantastisch schot in de benen. Casemiro tekende voor een knappe volley in de 1/16de finales van de Champions League in 2017 tegen Napoli.

Aduriz met Athletic Bilbao tegen Olympique Marseille in Europa League

Misschien wel de mooiste uit het rijtje. Aritz Aduriz maakte afgelopen zomer nog een knappe goal tegen Barcelona, maar ook voordien in 2016 pakte hij al uit met een volleypareltje. Het Athletic Bilbao-icoon nam de bal zonder twijfelen in één tijd op de slof tegen Marseille in de Europa League. Met onderstaand magistraal doelpunt tot gevolg.

Michael Essien met Chelsea tegen Barcelona in Champions League

Het is niet de grootste naam, maar Michael Essien scoorde wel de mooiste goal uit zijn carrière op het allerhoogste niveau. ‘The Bison’ deed Stamford Bridge daveren in de halve finales van de Champions League in 2009. Barcelona stootte uiteindelijk wel door naar de finale op basis van het aantal uitdoelpunten.

Wilfred Ndidi met RC Genk tegen Club Brugge in de Jupiler Pro League

Akkoord: Wilfred Ndidi tikt de bal eerst even voor hem uit. Maar dat maakt deze volley er niet minder mooi op. Integendeel. Pegel van de ex-middenvelder van Racing Genk - nu Leicester City - tegen Club Brugge in play-off 1 van het seizoen 2015-2016. Genk won het duel met 4-2.