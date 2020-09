Nog niet op het EK: Red Flames zijn leiding kwijt na nederlaag in Zwitserland GVS

22 september 2020

20u48 4 Red Flames De Red Flames zijn hun koppositie kwijt richting EK 2022. In Zwitserland gingen onze Belgische voetbaldames met 2-1 de boot in, een aansluitingstreffer van Wullaert baatte niet. Alles dan maar op de return op 1 december, dan móet er thuis gewonnen worden van de rivaal.

Bondscoach Ives Serneels had wat uitgedokterd. Janice Cayman was de rechtsback in de Stockhorn Arena, Elena Dhont - snedig ingevallen tegen Roemenië -, bezette de rij voor haar. Aan de overzijde vervulde Davina Philtjens een offensievere positie. Een andere bezetting dus om de Zwitserse dames te verrassen, maar de topper startte met een valse noot. Gut kreeg tijd en ruimte om aan te leggen, doelvrouw Evrard kreeg het schot niet verwerkt. Een vroege opdoffer na amper vijf minuten.



De Belgische dames hadden het lastig - Zwitserland is Roemenië niet. Vanhaevermaet trapte dan wel in de handen van Thalmann, de enige poging op doel van de Flames voor rust, het was vooral Crnogorcevic die de 2-0 op een haar na miste. Dhont toonde zich verder met enkele flukse dribbels, maar haar acties kregen geen vervolg. Serneels had halfweg veel werk, geen lijn in het aanvallend spel.

Maar dat lukte ook na rust niet. Het Zwitserse luchtruim won steevast het pleit, de organisatie stond pal en af en toe kwam er een snedige prik. En een afstandsschot waar Evrard zich weer op mocht omdraaien. Lehmann was de boosdoenster net na het uur: 2-0.

Onzuiver

Match gedaan, denk je dan, maar vijf minuten later viel de goal van de hernieuwde hoop uit de lucht vallen. Het Alpenland verdedigde slecht uit, Dhont speelde Wullaert aan, die laatste knalde in de korte hoek raak. Serneels zette zich recht, vuurde zijn meisjes aan: een draw zou gezien de moeilijke partij een fenomenaal resultaat zijn. Maar de onzuiverheid bleef, het was allemaal wat inspiratieloos. Van een slotoffensief was geen sprake: iedereen terug met de voeten op de grond.

Zwitserland wipt in groep H over België. De kloof is 1 punt. Alles op alles dan maar in de return tegen Zwitserland, op 1 december aan Den Dreef. Dan móet er gewonnen worden. Op 27 oktober trekken de Flames tussendoor naar rode lantaarn Litouwen.



