Nog minstens zes weken wachten op eerste pleidooien in zaak Vertenten tegen voetbalbond DMM

29 oktober 2019

12u11

Voor de Brusselse arbeidsrechtbank is de zaak ingeleid die ex-scheidsrechter Bart Vertenten heeft ingesteld tegen de Koninklijke Belgische Voetbalbond. Vertenten vecht zijn ontslag door de KBVB aan en eist een schadevergoeding van om en bij de 130.000 euro.

Vermoedelijk zal pas over een zestal weken duidelijk worden wanneer het dossier gepleit wordt. De rechtbank zelf zal de kalender opstellen en een pleitdatum bepalen omdat beide partijen geen overeenstemming konden vinden. Vermoedelijk zal pas over een zestal weken duidelijk worden wanneer het dossier gepleit wordt.

Na de reeks huiszoekingen in oktober vorig jaar in het kader van het voetbalschandaal, werd Vertenten ontslagen, omdat het vertrouwen in de ref niet meer te herstellen viel. Vertenten werd door het federaal parket genoemd in ‘Operatie Zero’ wegens zijn contacten met makelaar en spilfiguur Dejan Veljkovic en over een onterecht gefloten penalty in de match Antwerp-Eupen.

Maar volgens Vertentens advocaat Hans Rieder was die argumentatie onvoldoende. Hij verwees naar het scheidsrechtersverslag, waarin de lijnrechter de fout krijgt voor de niet-gefloten strafschop in het duel. Voorts zou Vertenten amper op fouten te betrappen zijn geweest, aldus Rieder.

Via de arbeidsrechtbank in Brussel eist Vertenten nu een opzeggingsvergoeding en een vergoeding wegens rechtsmisbruik. De scheidsrechter eist van de voetbalbond om en bij de 130.000 euro.