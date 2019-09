Nog inspiratie nodig voor de Gouden 11? Bekijk hier de ideale ploeg tot dusver

Gouden 11

Vanavond begint de Gouden 11 officieel. Stel voor 20u30 vanavond jouw ideale team samen op www.gouden11.be . Nog last minute inspiratie nodig? Hieronder vind je het ideale team (in een 4-3-3) tot nog toe. Bovendien netjes binnen het budget gebleven (en zonder kapitein). Het elftal leverde al 245 punten op. We stoffeerden bovendien ook de bank met enkele -goedkopere- puntenpakkers.