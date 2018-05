Nog één keer knallen en dan stopt Gert Verheyen als analist: "Naar zo'n Zidane zou ik geluisterd hebben" Niels Vleminckx

24 mei 2018

08u30 0 Voetbal Real Madrid-Liverpool zaterdag wordt een laatste keer genieten. Van de meest spectaculaire Europese campagne in járen. Maar ook van de laatste analyse van Gert Verheyen (47) op Proximus. "Als Firmino, Salah en Mané iets in elkaar boksen aan een ongelooflijke snelheid: doé er maar iets tegen."

Nog één keer knallen en dan zit het erop. Gert Verheyen spreekt zaterdag zijn laatste woorden als cocommentator voor Proximus, om vervolgens aan de slag te gaan als coach van KV Oostende. "De Champions League-finale: veel mooier kan een einde niet zijn. Maar kom, 't is ook niet dat ik met tranen in de ogen in dat stadion zal gaan zitten, hé."

Wat verwacht je van je laatste werkdag?

"Ik zie Liverpool en Real graag spelen. Maar uiteindelijk verwacht ik toch dat Real Madrid opnieuw zal winnen. Die hebben de laatste jaren bewezen moeilijke matchen toch naar hun hand te kunnen zetten."

