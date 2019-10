Nieuwe ‘Love Football’-campagne van KBVB moet meisjes aan het voetballen brengen Redactie

23 oktober 2019

18u30 0 Voetbal Van 40.000 voetballende meisjes naar 80.000. Dat is het doel van de Belgische voetbalbond (KBVB). De verdubbeling moet in 2024 verwezenlijkt zijn. Om lagere schoolmeisjes warm te maken voor voetbal, lanceert de bond een nieuwe campagne: ‘Love Football’. Red Flames Elena Dhont en Shari van Belle zijn de ambassadrices van de actie.

De KBVB trekt vanaf januari 2020 naar ruim honderd scholen met hun nieuw initiatief. De Voetbalbond wil op die manier meisjes tussen 5 en 12 jaar inspireren om voor voetbal te kiezen. Heel deze actie past in het plan van de voetbalbond om het aantal voetballende meisjes te verdubbelen. Het investeert daarvoor minimaal 3 miljoen euro. Onder de noemer ‘Love Football’ zullen er verschillende initiatieven op gang worden getrokken, zoals een ‘Love Football Dance’ en een ‘Love Football Cup’.

“Hoewel we meer en meer meisjes zien voetballen, stellen we vast dat nog geen tien procent van de voetballers vrouwelijk is. We schakelen daarom met Love Football vanaf het najaar meteen een versnelling hoger om het vrouwenvoetbal op de kaart te zetten”, vertelt Katrien Jans, manager vrouwenvoetbal bij de KBVB.

Meet & greet met Red Flames, roadshow en nationaal toernooi

Topvoetbalsters Shari Van Belle en Elena Dhont van de Red Flames hebben twee Love Football Dances - zoals in het filmpje hieronder - bedacht. Leerkrachten die hun klas inschrijven voor Love Football en laten meedansen op de moves maken kans op een meet&greet met Shari, Elena of een andere Red Flame, tickets voor wedstrijden van de Red Flames, dribbeldoelen voor op de speelplaats of een voetbalinitiatie op school.

Vanaf januari 2020 trekt Love Football door heel België met initiaties onder de noemer: het Love Football Park. De roadshow gaat langs in de klassen die zich inschrijven. Naast het dansen zijn er ook voetbalinitiaties voorzien die zich richten op meisjes. Tussen maart 2020 en mei 2020 organiseert de Voetbalbond dan weer een nationaal voetbaltoernooi voor meisjes van zeven tot negen jaar (U9) en negen tot elf jaar (U11). Het toernooi vindt plaats op vier locaties: Gent (Blaarmeersen), Leuven (Sportkot), Luik (Standard de Liège), Tubeke (Belgian Football Centre).