Nieuw juridisch geschil op komst in Belgisch voetbal: Beerschot vecht reglementswijziging aan KDC

03 juni 2020

04u30 0 Beerschot Een nieuw juridisch geschil zit er aan te komen in het Belgisch voetbal. 1B-finalist Beerschot kondigde immers aan dat men het gewijzigde transferreglement zal aanvechten dat de KBVB er vorige week op aangeven van de Pro League doordrukte. Een procedure bij het BAS of de Belgische Mededingingsautoriteit behoren tot de mogelijkheden.

Normaal is het de regel dat bij uitgestelde wedstrijden enkel de spelers in actie mogen komen die op de originele speeldatum al waren aangesloten, maar de voetbalbond stond een week geleden een uitzondering toe voor de beker- en 1B-finale. Daardoor mogen ook zomeraankopen aantreden. Op het Kiel schoot die reglementswijziging in het verkeerde keelgat. Het behoud van de bestaande reglementering had Beerschot beter uit gekomen, want die andere 1B-finalist OH Leuven heeft veertien eindecontractspelers en heeft in principe meer nood aan het aantrekken van ‘vers bloed’.

22 nieuwe spelers

Los daarvan wringt de wijziging bij de neutrale voetballiefhebber. In theorie kan de seizoensapotheose van 1B op 2 augustus worden gespeeld door 22 voetballers die in de voorgaande 29 wedstrijden geen minuut op het veld hebben gestaan. Dat zou, op zijn zachtst gezegd, vreemd aanvoelen. “Het is alsof Club Brugge en AA Gent op de slotdag van de competitie een rechtstreeks duel spelen met de landstitel als inzet en ze bij de rust plots nog snel een aantal transfers mogen doen”, maakt Beerschots ondervoorzitter Walter Damen de vergelijking. “Niet vergeten dat onze promotiefinales nu ook halfweg zijn (Beerschot won de heenmatch met 1-0, red.). Voor alle duidelijkheid: wij richten onze pijlen niet op Leuven, want we hebben veel respect voor die club. Maar over de houding van bond en Pro League zijn we niet te spreken.”

Procedure

“Op 5 mei stuurde ik al een mail naar de Pro League met concrete vragen over onder andere de speelgerechtigdheid van nieuwe spelers. Nooit kwam er een antwoord, maar inmiddels drukte men er zonder enig debat een reglementswijziging door”, gaat Damen verder. “Die wijziging is overigens in strijd met een omzendbrief met aanbevelingen van de FIFA (die brief was weliswaar niet bindend, red.). Wij kunnen niet accepteren dat de regels worden gewijzigd tijdens het lopende seizoen. Het is duidelijk dat dit het competitieverloop beïnvloedt en in die zin kan je zelfs spreken van manipulaties en competitievervalsing.”

In een bericht op zijn website stelt Beerschot dat men “alle middelen zal gebruiken om een faire competitie te garanderen en een gelijke behandeling van alle ploeg af te dwingen”. Lees: paars-wit gaat juridische stappen zetten. Bij welk rechtsorgaan men concreet gaat aankloppen, wordt nu verder besproken met het advocatenkantoor dat op het dossier werd gezet. Een procedure bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) en de Belgische Mededingingsautoriteit behoren tot de mogelijkheden.

