Neymar, Jesus, Luis en Ederson spelen een spelletje tafelvoetbal LDW

26 mei 2019

De boog hoeft niet altijd gespannen te staan bij het Braziliaanse elftal. Vier spelers waagden zich aan een spelletje ‘Futmesa’ in de kleedkamer. Futmesa is Portugees voor tafelvoetbal. Neymar (Paris Saint-Germain) en Gabriel Jesus (Manchester City) toonden hun kunstjes tegen Filipe Luis (Atlético Madrid) en Ederson Moraes (Manchester City). De uiteindelijke winnaar? Het duo Neymar - Jesus. Ze vierden hun overwinning met een high five. Luis kan iets minder goed tegen zijn verlies, hij probeerde de bal op Jesus te mikken.