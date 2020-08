Neymar en Nike gaan na vijftien jaar uit elkaar, Braziliaan zou onderhandelen met Puma



30 augustus 2020

10u23

Bron: Belga 0 Voetbal De wegen van Nike en Neymar scheiden na vijftien jaar. De Amerikaanse sportkledinggigant bevestigde dat de samenwerking is stopgezet.

“Neymar is niet langer een atleet van Nike”, schreef Josh Benedek in een mail aan het Franse persbureau. Meer details gaf de woordvoerder niet. Nike ging in zee met Neymar toen hij amper dertien was. De aanvaller moest toen nog debuteren voor Santos, de mythische club van Pelé uit de staat Sao Paulo. Op dat moment maakte de jonge Neymar wel al furore op het internet met video’s van zijn dribbels.

Volgens verschillende media zou de 28-jarige PSG-spits onderhandelingen voeren met Puma, de Duitse rivaal van Nike. Het magazine Forbes schat de inkomsten van Neymar dit jaar op 95,5 miljoen dollar (inclusief sponsoring), waarmee hij op de zevende plaats prijkt in de lijst van best betaalde beroemdheden. Neymar zelf bevestigde de breuk nog niet.

Volgens bepaalde media zou het contract tussen Nike en Neymar sowieso aflopen in 2022. De laatst gesloten overeenkomst zou een verbintenis in 2011 zijn geweest ter waarde van 85 miljoen euro.

