Neymar en Mbappé geblesseerd van het veld in oefeninterlands - Charleroi-middenvelder helpt Iran aan gelijkspel

20 november 2018

21u15

Bron: Belga 1

Neymar heeft het veld in het vriendschappelijke duel tussen Brazilië en Kameroen na acht minuten geblesseerd moeten verlaten, en dat op acht dagen van de Champions League-topper tussen zijn club PSG en Liverpool. Neymar greep naar de rechteradductoren na een versnelling en een schot. De aanvaller werd vervangen door Richarlison.

Tijdens de eerste spelminuten uitte Neymar zijn twijfels al aan de medische staf van de Kanaries. Het goudhaantje van PSG speelde eerst voort, maar viel dan toch geblesseerd uit. Voor PSG en Neymar, die vier dagen geleden de enige doelpuntenmaker was in het vriendschappelijke duel met Uruguay (1-0), komt de blessure hoogst ongelegen. Met een Ligue 1-wedstrijd tegen Toulouse (zaterdag) en een belangrijk Champions League-duel met Liverpool (woensdag 28 november) hebben de Parijzenaars een druk programma.

Brazilië zou de oefenpot tegen Kameroen overigens winnen dankzij een goal van Neymars vervanger Richarlison. De Everton-aanvaller scoorde na 45 minuten op aangeven van Willian. Het duel vond plaats in het Engelse Milton Keynes.

Ook blessure voor Mbappé

Niet alleen Neymar, maar ook die andere topaanvaller van PSG komt wellicht met blessurezorgen terug uit de interlandbreak. Kylian Mbappe kwam in het oefenduel tussen Frankrijk en Uruguay iets over het halfuur onzacht in aanraking met de grasmat. De jonge aanvaller landde op zijn schouder en kon daarna niet meer verder. Florian Thauvin kwam Mbappé uit voorzorg vervangen in de 36ste minuut. Afwachten hoe groot de schade is bij de Fransman en of zijn blessure ook gevolgen heeft voor de komende wedstrijden van Paris Saint-Germain.

Charleroi-speler scoort voor Iran

Iran heeft 1-1 gelijkgespeeld tegen Venezuela in een vriendschappelijke interland. Het was Charleroi-middenvelder Ali Gholizadeh die voor Iran kort na de openingstreffer de score neutraliseerde.

Darwin Machis bracht Venezuela tien minuten voor rust op voorsprong. Zeven minuten later maakte de 22-jarige Gholizadeh gelijk voor Iran. Voor de Carolo is het zijn derde doelpunt voor de nationale selectie. Het Iraanse nationale team is vanaf 5 januari te zien op het Aziatisch kampioenschap in de Verenigde Arabische Emiraten. De jongens van bondscoach Carlos Queiroz zitten samen met Irak, Vietnam en Jemen in groep D.

