Newcastle zet in op Martínez, maar die heeft andere plannen KTH/SK/DMM

03 juli 2019

Newcastle United zet zijn zinnen op bondscoach Roberto Martínez volgens verschillende Engelse media, maar de bondscoach heeft andere plannen. Zijn hoofd staat voorlopig nog altijd naar het EK met de Rode Duivels in 2020.

Verschillende Engelse media koppen vandaag dat Newcastle United diep wil gaan voor bondscoach Roberto Martínez. Transfersgaranties, een sterk verhoogd loon en nog een reeks andere bonussen bij de Premier Leagueclub moeten hem straks overhalen. Alleen: voorlopig heeft de bondscoach geen vertrekplannen.

Zo liet hij vorige maand nog verstaan: “Ik wil mijn werk afmaken en onze ervaringen van het WK meenemen naar het EK. Kwalificeren, presteren op het EK. En daarna wordt het een ander verhaal. Maar het contract dat ik tekende dat kan ik niet verbreken.” Ook de poging van Newcastle brengt hem - voorlopig - niet op andere gedachten. Hij heeft andere doelen.

Het is niet de eerste keer dat Martínez aan een andere club/job wordt gelinkt. Sinds zijn verrassende aanstelling in 2016 werd hij in buitenlandse media al genoemd bij Real Madrid, Barcelona, Spanje, Aston Villa, Swansea en nu dus ook Newcastle. De Magpies namen begin deze werk afscheid van Rafa Benitez. De Engelse club bereikte geen nieuwe overeenkomst met zijn Spaanse manager. Benitez is intussen al aangesteld bij Dalian Yifang, de Chinese club van Yannick Carrasco. Naast Martínez wordt ook City-assistent Mikel Arteta genoemd als mogelijke nieuwe manager bij Newcastle.