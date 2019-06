Nederlandse vrouwen kruipen door klein gaatje tegen Japan, Martens schiet Oranje naar eerste kwartfinale ooit DMM

25 juni 2019

22u54

Bron: Belga 4 Voetbal Nederland staat in de kwartfinales van het WK vrouwenvoetbal. Onze noorderburen haalden het in de achtste finales van Japan met 2-1 na twee goals van Lieke Martens. Italië wacht in de volgende ronde.

Met 9 op 9 trok Nederland de achtste finales tegen Japan in. Soeverein de groepsfase gewonnen, al waren er vooraf wel wat zorgen. Japan was de wereldkampioen van 2011 en in 2015 kegelden de Aziatische vrouwen Oranje uit het toernooi. Bovendien draaide de motor bij Nederland nog niet op volle toeren. Veel werd verwacht van Lieke Martens, maar zij kwam nog niet écht uit de verf.

Reclame voor het vrouwenvoetbal, dat was de wedstrijd tussen Nederland en Japan alvast wel. Beide ploegen serveerden verzorgd spel. Onze noorderburen begonnen sterk, maar hadden het achterin niet onder de markt tegen de behendige Japanse vrouwen. Na 20 minuten een vreugdekreet, want daar was dan toch Lieke Martens.

De wereldvoetbalster van het jaar 2017 dook bij een hoekschop gevat op aan de eerste paal. De deviatie was er eentje op maat van een Barcelona-speelster. De bal ging er aan de tweede paal in. Nederland op voorsprong, terwijl Japan zich nu echt in de match moest knokken. En dat gebeurde ook. Na een prachtige aanval zorgde Hasegawa net voor rust voor de gelijkmaker. Japan speelde de Oranje-defensie helemaal aan flarden. Alles te herdoen bij de rust.

Na de pauze een voorzichtiger Nederland. Het was uitkijken voor de venijnige aanvallen van de Japanse dames. Veel verder dan een kopballetje van Martens kwam Oranje plots niet meer, dat terwijl Japan vol in de aanval trok. De Japanse voorspronng hing in de lucht, maar de lat en doelvrouw Van Veenendaal hielden Nederland recht. Het was bibberen voor Oranje.



De partij leek op verlengingen af te stevenen of een Japanse zege, maar uit het niets versierde Nederland een penalty. Een Japanse kreeg de bal tegen de hand aangeschoten in de zestien. De ref was onverbiddelijk en de bal ging op de stip. Martens klaarde de klus en zo mocht Nederland dankzij een strafschop in de laatste minuten vieren.

Italië voorbij China naar kwartfinales

De Italiaanse voetbalsters hebben zich op het WK in Frankrijk geplaatst voor de kwartfinales. In Montpellier werd China met 2-0 verslagen. In de kwartfinales nemen ze het zaterdag in Valenciennes op tegen Nederland of Japan.

Na een kwartier spelen stond de 1-0 al op het scorebord in het Stade la Mosson. De snelle Italiaanse Valentina Giacinti was al een paar keer gevaarlijk geweest toen de aanvalster alert reageerde na een halfslachtige redding van doelvrouw Peng Shimeng. In het vervolg werd China wel sterker, maar tot doelpunten leidde het niet.

Vlak voor rust moest Italië een tegenslag slikken. Aanvalster Cristiana Girelli, die al drie keer scoorde dit WK, moest met een blessure naar de kant. Haar vervangster Aurora Galli liet zich net na de pauze gelden. Ze schoot de bal vanaf twintig meter laag in de hoek van het doel. Het was ook haar derde WK-doelpunt. China ging op zoek naar de aansluitingstreffer, maar slaagde daar niet in tegen het sterke Italië.