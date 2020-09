Nederlandse voetbaltalkshow ‘Veronica Inside’ weer begonnen: “Jij verkrachtte het format” Dennis Jansen

12 september 2020

09u00

Bron: AD 0 Voetbal Extra spanning? Ongemak? Lacherig? De grote vraag was hoe de heren van Veronica Inside gisteravond zouden aftrappen in de eerste aflevering, nadat het vorige seizoen was geëindigd met een hoop opschudding.

Wilfred Genee stond toen lijnrecht tegenover René van der Gijp en Johan Derksen na een verkeerd gevallen Zwarte Pieten-grap. Het werd zo erg dat bedrijven niet meer adverteerden en de laatste uitzending werd geschrapt door producent Talpa. Lang was onzeker of ze door zouden gaan. Tot Talpa-baas John de Mol zelf ingreep en Derksen aan zijn contract hield. Zo waren de drie gisteravond terug op het voetbalpraattoneel.

Begonnen ze met het ‘vertrouwde’ popi-jopi-praatje, net voor de openingstune, tussen Genee en Derksen, uitgerekend de twee die zo in de clinch hadden gelegen? Ja dus, al zat er wel een soort schot tussen. “Ik heb er zin in”, begon Derksen. “Een thema-avond met Dries Boussatta?”, refereerde ‘De Snor’ cynisch aan de racisme-uitzending van bijna drie maanden geleden waarna het misging tussen de heren. Ze drukten het conflict vanavond eigenlijk onmiddellijk de kop in.

Zakkenvullers

“Nou daar zitten we dan, als een stelletje zakkenvullers”, opende Genee de avond aan tafel. “Is er nog iemand die iets wil zeggen?” Derksen dus. “Ik was heel erg boos. Als je tegenwoordig wat zegt op tv is er meteen een groepering die een etiket geeft. Ik ben voor homofoob uitgemaakt, voor racist. Ik maak een grapje. En dan gaat zo’n Arie ‘nobody’ Boomsma adverteerders benaderen. En die laten hun oren nog hangen ook naar die kwijlebabbel van de eeuw. Er ontstond een mediarel. Iedereen in paniek, behalve ik. Ik heb er geen moment van wakker gelegen.”

Tegen Genee: “Wat me stoorde was dat jij de tegenpartij ging ‘pleasen’. Dat voelde als verraad. Ik vond dat jij het format verkrachtte. Daarna heb ik er alles aan gedaan om weg te komen.”

Terug naar voetbal

Genee: “Nu zitten we hier toch?” De presentator hield zich vervolgens wijselijk op de vlakte. Zei dat ze ‘het er nog wel over zouden hebben’, waarna ze overgingen tot het onderwerp waar ze ooit mee begonnen: voetbal.

