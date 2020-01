Nederlandse voetbalfans zien niets in BeNeLiga: “België heeft met omkoping en andere gekke zaken ander imago” Redactie

24 januari 2020

14u54

Bron: Belga 0 BeNeLiga De supporters van de Nederlandse voetbalclubs zien niets in de mogelijke komst van de BeNeLiga. Topclubs uit het Nederlandse en Belgische voetbal gaan naar aanleiding van een haalbaarheidsonderzoek een concreet voorstel uitwerken voor een gezamenlijke competitie. Tot ongenoegen van de Nederlandse fans, die niet alleen praktische bezwaren hebben zoals de langere reisafstanden, maar ook bang zijn dat een BeNeLiga de Nederlandse voetbalcultuur schaadt.

"We lopen hier niet warm voor", zegt voorzitter Matthijs Keuning van het Supporterscollectief Nederland, waarbij supportersverenigingen van vrijwel alle betaaldvoetbalclubs zijn aangesloten. "Onze voetbalcultuur wordt overboord gegooid bij zo'n 'fusie'. De eredivisie heeft het imago van een competitie met leuk voetbal en goede spelers. Een competitie waarin NAC wel eens kan winnen van PSV en FC Emmen van Ajax. We begrijpen echt niet dat je dit imago overboord zou gooien door te fuseren met België, waar de competitie door omkoping en andere gekke zaken een ander imago heeft. Bovendien, in kleinere sporten is zo'n fusie al mislukt.”

Al jaren wordt gesproken over een gecombineerde competitie, maar nog nooit zo serieus als nu. Onderzoek van Deloitte wees uit dat het gehele Belgische en Nederlandse profvoetbal zowel sportief als financieel baat kan hebben bij de BeNeLiga. Ajax, AZ, FC Utrecht, Feyenoord, PSV en Vitesse gaan met AA Gent, Club Brugge, KRC Genk, Anderlecht en Standard, de Nederlandse en Belgische bond en de Eredivisie CV nu een concreet voorstel uitwerken.

"Er zitten ontzettend veel haken en ogen aan", aldus Keuning. "Binnen Nederland is het al heel moeilijk om alle clubs op één lijn te krijgen, laat staan als twee landen het eens moeten worden. Er zal heel veel verzet komen. En hoe ga je bijvoorbeeld om met de tickets voor Europees voetbal?”

Het Supporterscollectief heeft bij de Nederlandse bond aangegeven graag te willen meepraten. Onder voetbalfans komt een onderzoek om het draagvlak te peilen. Binnen de supportersorganisatie is de BeNeLiga al besproken. "De gezamenlijke conclusie was: dit willen we niet. Als het doel is om de kwaliteit van het voetbal te verbeteren, dan zijn daar tal van andere manieren voor. Zorg eerst eens voor een 'open' voetbalpiramide en dat clubs elkaars jeugdopleiding niet kunnen leeghalen. We hebben echt geen Belgische clubs nodig om de weerstand te vergroten. Het Nederlandse voetbal is als 'merk' veel sterker dan België.”

Keuning verwacht niet dat het echt komt tot een BeNeLiga. "Dat is niet alleen wat ik hoop, het lijkt me ook vrijwel onmogelijk."