Nederlandse bond en Ajax houden poort voor BeNeLeague open: "Het is een piste die we bekijken, de Belgische clubs zijn welkom"

09u02 10 ANP Nederlands bondsvoorzitter Van Praag. Voetbal De BeNeLeague-ballon die de Belgische topclubs gisteren in onze krant oplieten, bereikte ook Nederland. Edwin van der Sar, algemeen manager van Ajax, en bondsvoorzitter Michael van Praag, staan open voor het idee. Het lobbyen kan echt beginnen.

"We moeten het idee van een BeNeLeague op z'n minst bestuderen als we in Europa nog onze plaats willen hebben", zo was de algemene teneur bij de Belgische topclubs in onze reeks over de stand van het Belgisch voetbal. In Nederland kijken ze geïnteresseerd naar de ontwikkelingen. Feyenoord laat wel weten dat "de discussie in zijn geheel niet speelt" bij de club uit Rotterdam, en PSV - dat net op weg was naar de Verenigde Staten voor een oefenkamp - vraagt bedenktijd. Maar bij de partijen die wel al reageerden, bleef de deur alleszins wagenwijd openstaan.

"De BeNeLeague is één van de pistes die we bekijken", bevestigt Edwin van der Sar aan onze redactie. De constructieve houding van de algemeen manager van Ajax kan zeer bepalend zijn als de BeNeLeague enige kans op slagen wil hebben. Van der Sar is niet alleen de topman van de grootste club van de Benelux, hij bekleedt binnen de European Club Association een sleutelfunctie in het bestuur. Daar zetelt hij naast... Michael Verschueren, de grote bezieler van het idee.

"Binnen de ECA bekijken we met Ajax en verschillende andere clubs de mogelijkheden om competitief te blijven tegenover de vier, vijf toplanden in Europa. Want de prestaties van de Nederlandse teams vallen de voorbije jaren flink tegen. De finaleplaats van Ajax in de Europa League vorig seizoen was niet meer dan een uitzondering, een uitschieter. Onze ambitie blijft evenwel aanhaken bij de Europese top. Daarvoor is het belangrijk dat we onze competitie naar een hoger niveau kunnen stuwen dan nu het geval is. Op die manier verbeter je je prestaties in Europa."

Zelfs al wil Van der Sar benadrukken dat hij enkel in naam van Ajax spreekt, niet in de naam van de andere Nederlandse clubs, en dat er naast de BeNeLeague nog verschillende mogelijkheden zijn om het niveau van de competitie te verhogen, blijft de stem van Van der Sar een belangrijk gegeven in dit verhaal. "Wat er verandert en wanneer dat zal gebeuren, valt allemaal nog te bekijken."

Ook Nederlands bondsvoorzitter Michael van Praag gooit de deur niet meteen toe wanneer we hem aan de lijn krijgen. Maar dat de bal wat hem betreft in het Belgische kamp ligt, is duidelijk. "Ik kan niet echt veel commentaar geven. Alleen dat we die discussie binnen de bond de voorbije jaren niet meer gevoerd hebben. Maar als de Belgische clubs rond de tafel willen zitten, zou ik zeggen: ze zijn welkom om hun ideeën te formuleren. Dan kunnen we nog bekijken wat we ermee doen."

Voorbeeld van vrouwen

Van Praag verwijst wel naar de denkoefening die het vrouwenvoetbal tussen 2012 en 2015 heeft gemaakt. De BeNeLiga werd na drie jaar afgevoerd, maar dat was niet zozeer het gevolg van de sportieve resultaten. "Eerder uit financieel opzicht", legt Van Praag uit, hoewel de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het niveau van veel Belgische ploegen ver onder dat van hun collega's van over de grens lag. "Ik vond het alvast zelf zeer jammer dat die competitie stopte. Want als je kijkt naar onze resultaten op het EK (Oranje won het toernooi voor het eerst, red.), denk ik dat die resultaten mee ingegeven zijn door dat competitieopzet. Let wel: dat is mijn persóónlijke mening." Ook de Red Flames namen de afgelopen jaren overigens serieuze sprongen voorwaarts.

Bovendien leverde die BeNeLiga voor vrouwen een interessante verkennende case-study op. "Vanuit bestuurlijk oogpunt was die competitie een meevaller. Het gaf ons ook zicht op mogelijke juridische complicaties." Maar op de bondstafel van het Nederlandse mannenvoetbal lag het idee voorlopig dus niet. Binnenkort wel? Van Praag, minzaam maar duidelijk: "Erg bedankt voor je telefoontje over dit onderwerp."

ANP Edwin van der Sar.