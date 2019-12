Nederland houdt de adem in, Depay moet voor EK vrezen met mogelijke kruisbandblessure DMM

15 december 2019

20u32

Bron: AD 0 Voetbal Nederland en Lyon vrezen voor het ergste. Het lijkt erop dat Memphis Depay een zware knieblessure heeft opgelopen. Volgens de eerste berichten is er sprake van een kruisbandletsel.

Memphis werd in het competitieduel met Stade Rennes (0-1 nederlaag) aan de rust gewisseld met een kwetsuur aan de knie. Franse media meldden na de wedstrijd al dat de medische staf van Lyon bang is dat het een zeer zware blessure is, dat werd later bevestigd. Niet veel later sprak technisch directeur Juninho eveneens zorgwekkende woorden. “We denken dat de blessure van Memphis behoorlijk zwaar is en dat die hem voor de rest van het seizoen aan de kant zal houden.”

Het zou een persoonlijk drama zijn voor Memphis, maar ook voor Lyon en het Nederlands elftal. Mocht het inderdaad om een gescheurde kruisband gaan, dan lijkt het EK voor Depay op de helling te staan. Oranje begint over exact zes maanden aan het toernooi.

