Nationale competities zouden uiterlijk op 30 juni afgelopen moeten zijn, play-offs voor uitgestelde EK gaan door in juni

Bron: Belga 0 Voetbal De play-offs tussen zestien landen voor de laatste vier plaatsen op het De play-offs tussen zestien landen voor de laatste vier plaatsen op het uitgestelde EK voetbal worden in juni 2020 gespeeld, zo meldde de Servische Voetbalfederatie FSS dinsdag. Aanvankelijk stonden die duels eind maart op het programma. De nationale competities, Champions League en Europa League zouden uiterlijk op 30 juni 2020 afgelopen moeten zijn.

Volgens de Servische bond gingen de 55 lidstaten daar dinsdagmiddag tijdens een videoconferentie mee akkoord. Dinsdagnamiddag volgt er nog een Uitvoerend Comité bij de Europese Voetbalconfederatie UEFA om de beslissingen te bekrachtigen. Eerder op de dag lekte via de Noorse voetbalfederatie al uit dat EURO 2020 verschoven wordt naar de zomer van 2021, waardoor de clubcompetities langer kunnen doorlopen en de nu uitgestelde wedstrijden alsnog ingehaald kunnen worden.

Momenteel liggen zowat alle Europese competities stil, net als de Champions League en de Europa League. Definitieve stopzetting van die competities zou catastrofale gevolgen hebben, juridisch en financieel. Volgens de Spaanse krant Marca wordt de finale van de Champions League op 27 juni in Istanboel gespeeld, de Europa League-finale op 24 juni in Gdansk. Bevestiging daarvan is er nog niet.

In de play-offs strijden nog zestien landen om de laatste vier tickets voor EURO 2021. Zij zijn in vier groepen van vier onderverdeeld, met eerst twee halve finales en later een finale. De vier winnaars van die finales kwalificeren zich op de valreep nog voor het EK. Onder meer Bosnië-Herzegovina had eerder al aan de UEFA uitstel gevraagd voor de play-offs. De deelnemende landen zijn Bulgarije, Hongarije, IJsland en Roemenië (groep A), Bosnië-Herzegovina, Ierland, Noord-Ierland en Slovakije (groep B), Noorwegen, Servië, Schotland, Israël (groep C), Georgië, Wit-Rusland, Noord-Macedonië en Kosovo (groep D).