Nasri over Sevilla-periode onder Sampaoli: “Ik mocht van hem drinken en feesten, zolang ik maar presteerde” CPG/DMM

05 mei 2020

23u24 0 Voetbal Samir Nasri heeft een opmerkelijk verhaal uit de doeken gedaan over zijn periode bij Sevilla FC, meer bepaald over zijn relatie met toenmalig coach Jorge Sampaoli. Die laatste vertelde de Fransman dat hij mocht drinken en uitgaan, zolang hij dat niet aan zijn prestaties op het veld te zien was.

Spoorloos op Neerpede, wel aanwezig in de buitenlandse pers. Samir Nasri heeft in een interviewo op Instagram verteld over zijn periode bij Sevilla. De aanvallend ingestelde middenvelder van Anderlecht verdedigde drie seizoenen geleden op uitleenbasis de kleuren van de Andalusische club. In 2016-2017 eindigde Nasri op een vierde plaats.

Toch zijn niet enkel de sportieve prestaties de Fransman bijgebleven. Onder de vleugels van de Argentijnse trainer Jorge Sampaoli maakte hij in Sevilla een bewogen periode mee. “Ik had een vriendschappelijke band met Sampaoli, hij was meer een vriend dan een coach”, haalde de voormalige Franse international aan.

“Sampaoli mocht me echt graag en dat liet hij ook duidelijk merken: ‘Kom naar ons team. Je kan drinken, naar nachtclubs gaan,... Je mag doen wat je wil, ik dek je wel in. Het enige wat ik vraag is dat je in het weekend goed presteert op het veld’. Nasri: “Als ik eens een weekend naar mijn familie wou gaan in plaats van te spelen, liet hij mij weten dat hij wel op mijn hond zou passen.”

Nasri’s goede prestaties in Spanje werden een halt toegeroepen na een omstreden behandeling in een ziekenhuis in Los Angeles, waar hij de antidopingsregels overtrad en voor 18 maanden van het voetbal werd uitgesloten. “Wat er in Los Angeles is gebeurd, heeft mijn seizoen verpest. Ik kreeg er een injectie met vitamines. Iets wat toegelaten en legaal was, maar ze dienden me een te grote hoeveelheid toe. Meer dan ik had verwacht. Ik was er kapot van.”

“Nadien wilde ik niet meer voetballen. Ik zei tegen Sampaoli dat hij niet meer op mij moest rekenen, maar de coach wilde altijd dat ik meedeed. Ik was verdwaald, ik was nerveus en boos op alles”, aldus Nasri die zijn toenmalige ploeg wel hoog inschat. “We hadden een van de beste teams van Europa met spelers als Nzonzi, Vitolo, Jovetic, Sarabia, Ben Yedder, Rami en Mariano. Een half jaar lang waren we minstens even sterk als Barcelona en Real Madrid.”

