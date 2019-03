Nainggolan: "Was ik bij Roma gebleven, had ik er een wereldoorlog kunnen ontketenen" NP

16 maart 2019

09u45 0 Voetbal Le nouveau Radja est arrivé. Dat laat Nainggolan (30) toch uitschijnen in een interview met Eleven Sports en VTM Nieuws. "Ik ben half gestopt met roken. Niet gemakkelijk."

Herstellend van een spierscheurtje in de kuit - opgelopen op training, tijdens een sprintje - ontbreekt hij straks in de Milanese derby. Zijn lichaam is dezer dagen niet meer wat het geweest is. "Ik moet er leren mee omgaan. Vroeger speelde ik elk jaar 50 wedstrijden zonder ook maar één blessure, nu val ik van de ene in de andere. Da's frustrerend." Het zette Inter en Nainggolan ertoe aan om zijn levensstijl naast het veld aan te pakken. "Als ik op restaurant ging, zat ik er tot pakweg 1 uur - wat lachen met vrienden. Maar Inter heeft liever dat ik eten vanop de club meeneem. 't Zijn kleine zaken die grote resultaten met zich kunnen meebrengen. Ik ben intussen vermagerd en ook half gestopt met roken. Het is niet gemakkelijk, maar het lukt me", klinkt het in de uitgebreide reportage die zondag wordt uitgezonden.

Nainggolan komt er ook nog eens terug op zijn hartverscheurend vertrek bij AS Roma. "Ik had een meningsverschil met de sportief directeur (de intussen ontslagen Monchi, red.). Hij heeft zich niet professioneel gedragen ten opzichte van mij. Nogmaals het bewijs dat het voetbal een valse wereld is. Had hij als een man gezegd: 'We willen u verkopen', dan had ik 'ça va' geantwoord. Maar hij heeft me geofferd, een mandaat gegeven aan makelaars om me te proberen verkopen in Turkije zonder dat ik van iets wist. 'Ik kan hier niet blijven', besefte ik. Het was hij of ik. Want was ik toch gebleven, had ik er - met mijn persoonlijkheid - elke dag een wereldoorlog kunnen ontketenen."

Na een flauw lachje geeft Radja nog mee dat zijn afscheid bij de Duivels de-fi-ni-tief is. "Ik sta niet te popelen om terug te komen. De Rode Duivels zijn een afgesloten hoofdstuk. (...) Ik ben blij met mijn keuze - hoe pijnlijk het ook was, ik had er 20.000 keer over nagedacht. En nu heb ik tenminste al die problemen niet meer." Dat het een afscheid in mineur was, beklaagt Radja zich niet. "Wat moest ik dan doen? Een galawedstrijd organiseren voor mijn afscheid? (lachje)" (NP/PJC)

