Nainggolan over de ziekte van zijn vrouw: "Claudia is aan het strijden, maar het is een lange weg. We trekken ons op aan de kinderen"

28 november 2019

06u01

Bron: Eleven Sports 4 Voetbal Met straffe goals speelt Radja Nainggolan zich in de kijker bij Cagliari, waar hij terugkeerde om ook zijn vrouw Claudia – deze zomer getroffen door kanker – ter wille te zijn. In een interview met Eleven Sports praat hij over haar ziekte, maar haalt hij ook uit naar bondscoach Martínez.

In 2010 startte Nainggolan in ­Cagliari zijn carrière in de Serie A, en daar leerde hij ook zijn vrouw Claudia kennen. Nadat zij afgelopen zomer bekendmaakte kanker te hebben, en omdat Inter ­Milaan liet verstaan niet meer op Nainggolan te rekenen, nam hij de beslissing om op uitleenbasis terug te keren naar Cagliari. “Mijn vrouw is aan het strijden, maar het is een lange weg», zegt hij over haar toestand. «We zullen de chemotherapie moeten afwachten of er geen complicaties komen. Op dit moment verloopt alles goed, dat is het voornaamste. Zij weet wat ze moet doen. En ik probeer er meer te zijn voor de kinderen. Het is niet altijd makkelijk omdat we soms zonder haar thuis zitten (...) We trekken ons op aan de kinderen. Het is belangrijk dat zij er niet te veel onder lijden.”

Nainggolan had opties zat van clubs, geeft hij mee: “Ik kon naar Fiorentina en zoveel andere ploegen, maar het probleem van mijn vrouw heeft de keuze makkelijker gemaakt. Dan liever naar een ploeg waarvan ik de werkwijze ken en waar mijn vrouw gewoond heeft.”

Het doet Nainggolan deugd dat hij bij Cagliari uitstekend presteert. Er is toch een revanche mee gemoeid richting Inter: “Ik drong zelf niet aan om daar te vertrekken. Maar ik hou nog te veel van voetballen om buiten de selectie te belanden. Ik wil laten zien dat ze een fout begaan hebben. De goede resultaten zijn voor mij een grote overwinning.”

Vraag aan eender welke speler: ik heb nooit voor problemen gezorgd bij de nationale ploeg. Maar ik was niet de favoriete speler van de coach Radja Nainggolan

Nainggolan overweegt om zich ook na zijn carrière in Cagliari te vestigen: “Ik denk daar nog niet echt over na, maar ik heb hier mijn huis gekocht.” De band met Antwerpen is niet doorgeknipt, maar is veel kleiner dan met Italië: “Ik zou in Antwerpen kunnen wonen, maar het is misschien niet de toekomst van mijn kinderen.”

Martínez

Nainggolan kwam in het interview ook terug op de vertroebelde relatie met bondscoach Martínez, waardoor hij het WK miste en als international stopte. En dat is definitief, zegt hij: “Ik heb nagedacht over die keuze en daar blijf ik bij. Het heeft te lang aangesleept.” Nainggolan voelde zich te weinig gewaardeerd in België: “Ik had een vrij goed EK en kwalificaties gespeeld, zo kwam ik meer in de kijker te staan. Maar ik weet niet of ik altijd geaccepteerd was. De mensen zeggen: ‘Hij mocht eerst niet spelen onder Wilmots, en ook niet bij Martínez. Misschien ligt het probleem wel bij Radja.’ Maar vraag aan eender welke speler: ik heb nooit voor problemen gezorgd bij de nationale ploeg. Ik zit in de groep, maak ­humor, en doe alles mee met de groep. Maar ik was niet de favoriete speler van de coach.”

Hij verwijt Martínez een gebrek aan persoonlijkheid: “Ik heb liever dat een trainer iets in mijn gezicht komt zeggen. Uiteindelijk is hij naar Rome gekomen, nadat ik het tien keer gezegd had. (…) Maar om dan te zeggen dat hij me niet dezelfde rol kan geven als bij Rome, en hij me niet wil meepakken voor de bank, dat dat anders problemen zou geven. Ik speelde dat jaar de halve finale in de Champions League. Ik vind die uitleg weinig waarde hebben. Ik heb nooit om een basisplaats gevraagd, maar ben wel zeker van mezelf dat ik in de selectie thuishoorde. Al die keren dat ik bankzitter was en niet gespeeld heb, heb ik daar geen problemen van gemaakt. Dus is het zever in pakskes.”

