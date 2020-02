Nacer Chadli vergelijkt onze competitie met de Premier League: “Er zijn hier spelers met een betere techniek” DMM

11 februari 2020

19u29 0 Voetbal Hij speelde tot voor dit seizoen geen wedstrijd in de Jupiler Pro League, maar na zes maanden weet Nacer Chadli hoe de vork aan de steel zit. “Er zijn hier spelers met een betere techniek dan voetballers in de Premier League.”

Zonder Nacer Chadli had play-off 1 er nu niet meer ingezeten voor Anderlecht. Dat paars-wit de Rode Duivel nu even moet missen met een vervelende kuitblessure is een streep door de rekening in de strijd om een plaats bij de eerste zes. Ook dit weekend zal de huurling van AS Monaco wellicht nog niet spelen. De afgelopen dagen kon hij bij Anderlecht nog niet meetrainen met de groep.

Intussen maakte de 30-jarige aanvaller wel tijd om zijn visie te geven op het Belgische voetbal in een filmpje bij videoagentschap AP. Daarin vergeleek Chadli de Jupiler Pro League met de Premier League. De Rode Duivel was vijf jaar actief in Engeland: drie jaar bij Tottenham en twee jaar bij West Brom. “Het grote verschil is de intensiteit van de wedstrijden”, weet Chadli.

“De intensiteit is hier veel lager dan in het Verenigd Koninkrijk. Technisch gezien is er niet zó veel verschil. Je hebt hier heel wat talent op technisch vlak. Ploegen als Anderlecht, Club Brugge, Racing Genk, AA Gent en Standard hebben veel jonge spelers met een betere techniek dan voetballers in de Premier League. Daar is de basis van de spelers bij de meeste ploegen hun fysieke vaardigheid. Dat maakt het voor velen moeilijk om daar te voetballen.”

Chadli zelf kwam na een mislukte passage bij Monaco in onze competitie terecht. Of hij na dit seizoen terugkeert naar Frankrijk, bij Anderlecht blijft of andere oorden opzoekt, wist Chadli niet te vertellen. “Om eerlijk te zijn was het voor mij een goeie keuze om terug te keren. Ik kwam terug naar mijn roots. Ik vertrok toen ik 17 jaar oud was. Met mijn vrienden en familie in de nabijheid is dit een goeie omgeving om in te werken”, aldus Chadli.

“Ik ben vooral blij om deel uit te maken van een project met veel jong talent. We hebben dit seizoen niet altijd gewonnen, maar wel persoonlijkheid getoond en een manier van voetballen die bij Anderlecht past. Dat is het grote plan hier.”