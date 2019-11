Na het racisme van afgelopen weekend in het voetbal: deze incidenten liggen nog vers in het geheugen DMM/TLB

04 november 2019

12u21 0 Voetbal Mario Balotelli, Marco Ilaimaharitra, Khalidou Koulibaly. Het was wederom een weekend waarin het voetbal zich niet van zijn mooiste kant liet zien. Met racistische gezangen op de Belgische en Italiaanse velden moeten we spijtig terugdenken aan voorgaande gevallen. Mario Balotelli, Marco Ilaimaharitra, Khalidou Koulibaly. Het was wederom een weekend waarin het voetbal zich niet van zijn mooiste kant liet zien. Met racistische gezangen op de Belgische en Italiaanse velden moeten we spijtig terugdenken aan voorgaande gevallen. Ondanks de vele inspanningen lijkt er nog altijd niks veranderd.

2011: Suarez krijgt acht speeldagen schorsing

Niet alleen de fans, maar ook de voetballers zelf durven zich te misdragen op het voetbalveld. Luis Suarez deed het in het shirt van Liverpool toen hij in 2011 Patrice Evra racistisch toesprak. De Fransman van Manchester United weigerde in de volgende ontmoetingen met Suarez steevast diens hand te schudden. Suarez zelf kreeg acht speeldagen schorsing én een fikse boete van de FA. De Uruguayaan zou het woord ‘negro’ gebruikt hebben in een beledigende tirade aan het adres van Evra. Later zou hij zeggen dat het woord in het Engels een andere betekenis heeft dan in het Spaans.

2012: Zokora wil racisme letterlijk de wereld uit trappen

We schrijven 15 april 2012 wanneer Emre Belözoglu ex-Genkspeler Didier Zokora racistisch toespreekt op het voetbalveld. De Turk komt aanvankelijk weg met zijn wangedrag. Het zou tot 17 juni 2014 duren vooraleer Emre geschorst werd voor z’n acties. Twee jaar na datum kreeg hij een schorsing van tweeënhalve maand opgelegd, als eerste Turkse voetballer ooit. Voordien had Emre wel al z'n verdiende loon gekregen. Bij Trabzonspor riepen ze op om het racisme letterlijk uit de wereld te trappen. In de eerstvolgende partij met Fenerbahce kreeg Emre er dan ook flink van las. De middenvelder werd net niet in twee getrapt.

2013: Boateng stapt van het veld tegen derdeklasser

Kevin-Prince Boateng beleefde één van de dieptepunten van zijn carrière op het veld van godbetert Pro Patria Calcio, een Italiaanse derdeklasser. In de oefenmatch verliet Boateng - toen speler van AC Milan - boos het veld door de racistische kreten van de ‘fans’. Een actie die op applaus onthaald werd door analisten, supporters en mensen die strijden tegen racisme. “Ik zou het zelfs gedaan hebben tijdens de finale van de Champions League of van een WK”, vertelde Boateng in een interview daarover. Boateng werd VN-ambassadeur in de strijd tegen racisme en de supporters werden ook gestraft. Ze kregen gevangenisstraffen van 40 dagen tot twee maanden en moesten schadevergoedingen betalen.

2018: Fan maakt apengebaren richting Mpoku en...excuseert zich

In november vorig jaar won Standard met 0-2 tegen KV Kortrijk. Maar voor Paul-José Mpoku was dat bijzaak. De middenvelder van de Rouches werd tijdens de match in het Guldensporenstadion immers racistisch bejegend. “Dat raakt me niet”, sprak Mpoku, maar de KVK-fan in kwestie schaamde zich toch voor zijn daden. Via Instagram excuseerde de supporter in kwestie zich uitgebreid bij de voetballer. Mpoku stelde dat op prijs en aanvaardde de excuses. “We maken allemaal fouten. Maar het belangrijkste is om een fout te erkennen en ze niet meer opnieuw te maken.”

Sterling geviseerd op Stamford Bridge

Tijdens een topper tussen Chelsea en Manchester City werd Raheem Sterling eind 2018 geviseerd door racistische fans. Sterling wilde in de clash op Stamford Bridge de bal oppikken, maar de aanvaller kreeg geen al te fraaie woorden van enkele thuisfans naar zijn hoofd geslingerd. De speler van Manchester City reageerde met de glimlach, maar vertelde na de wedstrijd wel dat het om racistische uitspraken ging. Sterling kreeg na het trieste voorval heel wat steunbetuigingen en de schuldigen werden ook opgespoord. Chelsea besliste om één van hen levenslang uit Stamford Bridge te bannen.

2019: Lukaku racistisch aangepakt in Cagliari

Speeldag twee in de Serie A en Romelu Lukaku werd al meteen het slachtoffer van oerwoud- en apengeluiden bij Inter. De Rode Duivel kroonde zich in Cagliari tot matchwinnaar tegen de ploeg van Radja Nainggolan, maar daar hield hij geen bijster goed gevoel aan over. De fans van Cagliari hebben een reputatie en kwamen er tot nu toe altijd ongestraft mee weg: Sulley Muntari in 2017. Blaise Matuidi in 2018. Moise Kean in 2019. Sinds de bewuste zondagavond begin september staat ook Romelu Lukaku op het bedenkelijke lijstje van spelers die racistisch bejegend zijn door ongeciviliseerde Cagliari-fans.

2019: Engelse spelers stappen ei zo na van het veld in Bulgarije

Tot slot was er nog geen maand geleden jammerlijk racisme in Bulgarije-Engeland. De Engelse spelers hadden vooraf gewaarschuwd van het veld te zullen stappen bij het horen van oerwoudgeluiden. Het mocht niet baten. De Bulgaarse fans namen Tyrone Mings en Raheem Sterling op de korrel. De wedstrijd werd tot twee keer toe stilgelegd, maar uiteindelijk speelden de Engelsen de match toch uit. Met 0-6 hadden de Bulgaren weinig te vertellen achteraf, al vond de Bulgaarse bondsvoorzitter dat er geen racisme in zijn land was. Door het debacle tegen Engeland moest de man gedwongen ontslag nemen. Bulgarije speelt zijn volgende interland achter gesloten deuren.