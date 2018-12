Na geruchten als zou Luka Modric morgen Ballon d’Or winnen: “Ontgoochelde Ronaldo zal er niet zijn” Hans Op de Beeck

02 december 2018

14u37

Bron: Sky Sport Italia 0 Voetbal Volgens verschillende internationale sportmedia krijgt Luka Modric morgenavond in Parijs de felbegeerde Ballon d’Or. Ook de nummers twee en drie zouden al ‘gelekt’ zijn: respectievelijk Cristiano Ronaldo en Antoine Griezmann. Die twee zijn naar verluidt zo teleurgesteld dat ze morgen niet eens in Parijs zouden aanwezig zijn, stelt Sky Sport Italia.

Gaat voor het eerst sinds 2007, toen Kaka aan het langste eind trok, niet Lionel Messi of Cristiano Ronaldo huiswaarts met de meest vermaarde individuele trofee in het voetbal? Volgens verschillende Spaanse en Italiaanse bronnen is het Luka Modric die een sterk 2018 beloond zal zien. De Kroatische regisseur won met Real Madrid een vierde keer de Champions League in vijf jaar en blonk ook uit op het WK, waar Kroatië slecht in de finale gestopt werd door Frankrijk. Modric haalde al haast elke individuele trofee binnen dit jaar: verkozen tot beste speler van het WK en zowel voor de UEFA als de FIFA de beste in 2018.

Ook de nummer twee zou al gekend zijn: Cristiano Ronaldo. Die had naar verluidt al laten weten dat als hij de Ballon d’Or niet zou winnen, hij ook niet naar Parijs zou afzakken. Eenzelfde scenario als eind augustus en eind september, toen Ronaldo ook zijn kat stuurde naar respectievelijk Monte Carlo (UEFA Awards) en Londen (FIFA Awards). Ondanks dat de Portugees in de eerste helft van 2018 nog samenspeelde met Modric bij Real Madrid. Ook de Franse aanvaller Griezmann, die naast het WK met Atlético Madrid ook de Europa League en de Europese Supercup won, lijkt ontgoocheld achter te blijven.

Ronaldo en Messi wonnen na 2007 en Kaka elk vijf keer de Ballon d’Or. Dit jaar lijkt vooral een (zeker voor Messi) minder WK hen de trofee te kosten. Zowel Argentinië als Portugal sneuvelden al in de achtste finales. Messi eindigt volgens de prognoses voor het eerst sinds 2006 dus niet eens in de top zes. Modric zou de eerste Balkanboy worden die de Ballon d’Or huiswaarts brengt. In 1991, toen Jean-Pierre Papin won, eindigden Dejan Savicevic en Darko Pancev (toen beiden nog voor Joegoslavië) op een gedeelde tweede plaats met Lothar Matthäus.

De ‘Kopa Trophy’ voor het grootste talent (speler onder de 21 jaar) gaat naar Mbappé, de Braziliaanse Marta wordt weer verkozen tot beste speelster.