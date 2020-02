Na de vier goals tegen Eibar: Barcelona jaar na jaar afhankelijker van Messi LRE

24 februari 2020

13u10 0 Voetbal 4 goals, niemand schitterde zo hard afgelopen weekend als Messi tegen Eibar. De Argentijn is nu bij veertien van de laatste achttien goals van Barcelona betrokken. Messi is Barcelona, Barcelona is Messi. En dat is meer dan ooit duidelijk in de cijfers.

23 goals in alle competities samen, de teller van Messi blijft aandikken. Zijn record van 73 goals in één seizoen (2011-2012) zal hij wellicht niet meer kunnen verbreken, toch kan de Argentijn erg sterke statistieken voorleggen. Hij is namelijk goed voor 37% van alle doelpunten van Barcelona. Slechts negen van zijn 23 treffers waren penalty’s of ‘intikkers’. Messi moet het dus niet enkel hebben van ‘makkelijke’ goals.

Ook met assists blijft hij rondstrooien. Zestien keer wist de Argentijn al een beslissende pas te geven in 2019-2020. Zo heeft hij - alle competities samen - een aandeel in 39 van de 62 doelpunten van Barcelona. Fenomenale statistieken. Opvallend: sinds het vertrek van Neymar naar PSG neemt de Messi-afhankelijkheid steeds meer toe.

In het laatste seizoen van de Braziliaan bij Barça (2017), had Messi een aandeel in 51% van alle goals in alle competities samen. Met een percentage van 52% deed hij het seizoen nadien zelfs lichtjes beter. Al erg straffe cijfers, maar het kantelpunt kwam in 2018-2019. De Argentijn had toen een voet in 63% van alle doelpunten. Voorlopig weet ‘La Pulga' deze statistieken te evenaren, ook nu zit hij op 63%.

Ondanks alle dure transfers van de afgelopen jaren, is het meer dan duidelijk dat Messi steeds meer in zijn eentje de ploeg moet dragen. Dit kan in de toekomst voor een probleem gaan zorgen als je weet dat de topspeler inmiddels al 32 jaar is en nu zijn zestiende profseizoen speelt.

Barcelona zal ook deze week moeten hopen op een flitsende Messi. De Spaanse club staat voor een cruciale week. Dinsdagavond is er de Champions League-wedstrijd tegen Napoli en zondag staat de Clásico in Madrid op het programma. Van een pittig weekje gesproken. De match tegen Real wordt mogelijk een sleutelduel om de titel. Barcelona leidt met 2 punten voorsprong op de grote rivaal uit de hoofdstad.

