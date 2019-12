Na ‘Air’ Ronaldo: 10 doelpunten waarbij Ronaldo de wereld verbaasde NVE

19 december 2019

14u53 0 Voetbal Cristiano Ronaldo, nu al een legende. Gisteren scoorde de Portugees op indrukwekkende wijze tegen Sampdoria, al was hij daarmee niet aan zijn proefstuk toe. Ronaldo liet al eerder de monden openvallen: tien pareltjes, vier daarvan hieronder in een compilatievideo.

Met Juventus tegen Sampdoria - 18/12/19

Gisteren torende de Portugees ver boven alles en iedereen uit. Hij kwam maar liefst 71(!) centimeter van de grond, met het bovenste punt van zijn lichaam op 2m56. Zijn belager, Nicola Murru, is met 1m80 geen kleine jongen, maar kon niets beginnen tegen de explosiviteit en sprongkracht van de Portugees. Hij timede zijn kopbal perfect en knikte de 2-1 tegen de touwen. (zie video bovenaan)

Met Portugal tegen Spanje - 15/06/18

Van het afgelopen WK staat de wedstrijd tussen Portugal en Spanje in het geheugen gegrift. Ronaldo scoorde er drie, maar zijn laatste was met voorsprong de knapste. In de slotminuut scoorde hij een vrije trap, netjes over het muurtje en buiten bereik van De Gea. Portugal pakte zo een belangrijk punt.

Met Real Madrid tegen Juventus - 03/04/18

Ronaldo scoorde ook pareltjes tégen zijn huidige werkgever. In de halve finale van de Champions League in 2018 scoorde Ronaldo mogelijk de mooiste goal uit zijn carrière. Met een spectaculaire omhaal verschalkte hij Buffon. Real plaatste zich ten koste van Juve en won de Champions League. (zie video bovenaan)

Met Portugal tegen Hongarije - 22/06/16

Op het EK van 2016 was Ronaldo geregeld de redder bij eindwinnaar Portugal. Tegen Hongarije scoorde hij met een subtiel balletje achter het steunbeen een heel knap en moeilijk doelpunt. Het leverde Portugal slechts een punt op, 3-3. CR7 scoorde er twee.

Met Real Madrid tegen Valencia - 04/05/14

Ook de spelers van Valencia mochten van dichtbij meemaken hoe Ronaldo kan toveren. Op een voorzet kwam de Portugees goed voor zijn man, waarbij hij met een slimme deviatie de bal binnen duwde. Niet zomaar een deviatie, maar met zijn hiel. Op een bal die een halve meter van de grond vloog. Spectaculair!

Met Real Madrid tegen Atlético Madrid - 11/04/12

Ook Thibaut Courtois is al slachtoffer geworden van het Portugese wonder. In 2012 scoorde Cristiano een hattrick in de Madrileense stadsderby, waaronder een parel van een vrije trap. Onze landgenoot stond erbij en keek ernaar terwijl de bal van heel ver in de benedenhoek waaide.

Met Real Madrid tegen Osasuna - 31/03/12

Ook tegen Osasuna scoorde Ronaldo al wel eens een wereldgoal. Even naar binnen komen, en van op 30 meter uithalen. Geen houden aan voor de doelman, de bal verdween in het dak van het doel.

Met Manchester United tegen Arsenal - 05/05/09

In de halve finale van de Champions League stond een Engelse clash op het programma. De tegenstander? Arsenal. United kreeg een vrije trap van aan de zijlijn halverwege de speelhelft van Arsenal. Geen plek om op doel te schieten zou je denken, maar dat was buiten Ronaldo gerekend. De Portugees nagelde de bal piekfijn in het hoekje, doelman Almunia was geklopt. (zie video bovenaan)

Met Manchester United tegen Porto - 15/04/09

In zijn periode bij Manchester United wist CR7 ook al hoe hij tegen een bal moest trappen. Dat demonstreerde hij in de Champions League tegen Porto. Met een harde knal vanop 36 meter verraste hij vriend en vijand, de bal verdween in de bovenhoek. (zie video bovenaan)

Met Manchester United tegen Portsmouth - 30/01/08

Tegen Portsmouth lukte Ronaldo een vrije trap in de winkelhaak. Hij legde de bal schijnbaar ‘simpel’, maar wel staalhard, over het muurtje. De keeper maakte geen schijn van kans.