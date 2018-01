N-VA wil vuurwerk en voetzoekers rond voetbalstadions strafbaar maken Redactie

20u01

Bron: Belga 3 GMAX AGENCY Een vuurpijl vliegt van de ene supportersclan naar de andere tijdens de match Lierse - Beerschot-Wilrijk. Voetbal In zijn voorstel voor een nieuwe voetbalwet wil N-VA-Kamerlid Brecht Vermeulen het gebruik en bezit van vuurwerk en voetzoekers rond voetbalstadions strafbaar maken. Dat moet gehoorschade en brandwonden bij omstanders voorkomen. Tijdens de wedstrijd tussen Lierse en Beerschot-Wilrijk van vorige week bestookten de supporterclans elkaar met vuurwerkpijlen.

Vermeulen stelt vast dat er de laatste tijd meer problemen zijn met voetzoekers en vuurwerk. "In de voorbereiding van mijn wetsvoorstel tot wijziging van de voetbalwet heb ik verschillende slachtoffers ontmoet die gehoorschade hebben opgelopen door een voetzoeker of brandwonden door ander pyrotechnisch materiaal", zegt Vermeulen.

Straal van 5 km rond stadion

"We kunnen niet tolereren dat mensen dit lukraak in een vak vol supporters gooien. Daarom voorziet mijn wetsvoorstel in bijkomende bevoegdheden voor de politie om pyrotechnisch materiaal te onderscheppen. In een straal van maximum 5 kilometer rond het stadion zal het gebruik en bezit hiervan ook strafbaar zijn."

De N-VA'er ondervroeg de voorbije week minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon over de rellen tijdens de wedstrijd tussen Lierse en Beerschot-Wilrijk. De minister zei dat de Voetbalcel een onderzoek is gestart. De minister is er ook voorstander van om clubs verantwoordelijk te stellen voor de gedragingen van hun supporters, zoals de UEFA dat nu al doet.

