MULTILIVE Champions League: De Bruyne versus Mertens en Spurs-Belgen op bezoek in Bernabéu

17u59

0

rv

Het kampioenenbal is toe aan de derde speeldag, met opnieuw enkele aantrekkelijke affiches op het menu. Als Belgische voetballiefhebber kijken we reikhalzend uit naar Manchester City-Napoli, waar Kevin De Bruyne en Dries Mertens elkaar recht in de ogen kijken. Ook onze Spurs-Belgen wacht een intense avond, zij gaan immers op bezoek bij Ronaldo en co. Samen met nog zes andere duels belooft dat alweer een nieuwe avond topvoetbal, en op deze pagina volgt u alle ontwikkelingen en weetjes op de voet!