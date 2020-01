Mulder: “Rensenbrink vloog langs tegenstanders. Op een stijlvolle manier” Redactie

26 januari 2020

Jan Mulder speelde één jaar samen met Rob Rensenbrink bij Anderlecht. De Nederlander was danig onder de indruk van zijn landgenoot. “Zelfs op training was het genieten”, aldus Mulder. “Hij vloog langs tegenstanders. Op een stijlvolle manier. Rensenbrink was in die tijd een goalgetter, vanaf de zijlijn.”