Mulder en Degryse kijken met grote ogen naar cruciale save van Neuer: "Bij de meeste andere keepers gaat die bal binnen"

24 september 2020

Diep in de tweede helft kreeg Sevilla nog dé kans om de match te beslissen (zie boven). Youssef En-Nesyri kon alleen richting doel trekken, maar Bayern-doelman Manuel Neuer duwde het schot van de spits nog naast zijn paal. Onze analisten Jan Mulder en Marc Degryse keken met grote ogen naar de cruciale save van de Duitse keeper. “Dit was net zoals in de Champions League-finale, die wint hij ook voor Bayern. Of En-Nesyri er niet voorbij kon? Die jongen komt van ver, hé. Met de meeste andere keepers zit die bal binnen.” Bekijk de analyse in bovenstaande video.

