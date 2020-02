Mulder en Degryse analyseren het bankzitterstatuut van Vertonghen onder Mourinho: “Dit kan een probleem worden richting het EK” DMM

19 februari 2020

21u19 0 Voetbal Hoe moet het verder met Jan Vertonghen bij Tottenham. De 32-jarige Rode Duivel wordt door José Mourinho meer dan hem lief is op de bank gezet. Champions League-analisten Jan Mulder en Marc Degryse lieten hun licht schijnen op de zaak.

Jan Mulder wil niet zeggen dat Jan Vertonghen versleten is, maar samen met Marc Degryse is hij het er over eens dat de verdediger niet z’n beste seizoen speelt. “Je merkt dat hij minder snel wordt. Het draait allemaal iets moeilijker”, vertelde Mulder in het kader van de Champions League-match tussen Tottenham en RB Leipzig.

De situatie bij Tottenham van Vertonghen kan ook z’n invloed hebben op het EK van de Rode Duivels. “Martínez gaat hem niet naast de ploeg zetten. Dus moet hij de komende maande toch wedstrijden kunnen spelen en dat ziet er nu niet naar uit. Misschien is hij dan frisser voor het EK, dat kan dan wel weer een voordeel zijn.”