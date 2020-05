Mpoku en Edmilson reageren nadat politie ‘geheime’ match met (ex-)spelers Standard moet stilleggen: "Plots troepte massa volk samen” Redactie

28 mei 2020

06u00

Bron: La Meuse 16 Voetbal In Wezet, een stad in de provincie Luik, heeft de politie gisteren rond 16u30 een ‘geheime’ voetbalwedstrijd moeten stilleggen. Dat melden de kranten van Sudpresse en wordt bevestigd door Julien Woolf, die schepen is in de stad. Er waren ook enkele (ex-)voetballers van Standard aanwezig. Mpoku: “We dachten dat het om een match met elf tegen elf ging.”



In totaal zouden een zestigtal personen zijn afgezakt naar het kunstvoetbalveld in Wezet. Maar dergelijke bijeenkomsten zijn op dit moment uiteraard nog niet toegestaan. Onder de aanwezigen ook enkele (ex-)voetballers van Standard. Samuel Bastien en Mehdi Carcela waren volgens de Sudpresse-kranten aanwezig, ook gewezen Standard-spelers Paul-José Mpoku (Al-Wahda) en Junior Edmilson (Al-Duhail) waren van de partij.

“Als sportsterren zich niet houden aan regels die aan de hele bevolking worden opgelegd, dan is dat zeer schadelijk”, vindt Woolf. “Ik dacht dat spelers met zo'n populariteit een voorbeeld zouden stellen, maar daar zijn we helaas ver van verwijderd.”

Mpoku: “Plots troepte een massa volk samen”

Bij de kranten van Sudpresse deden Mpoku en Edmilson hun verhaal. “Ja, we hebben gevoetbald”, vertelde Mpoku aan La Meuse. “Amateurs hadden ons uitgenodigd, we dachten dat het een wedstrijd met elf tegen elf was. Toen we daar aankwamen, zagen we een massa mensen zich plots samen troepen. Niemand droeg een mondmasker en niemand respecteerde de afstandsregels”, aldus Mpoku.

Ook Edmilson betwist zijn aanwezigheid niet maar wijst ook Woolf aan. “Die schepen doet alsof ie geschokt is, maar hij sprak me als een fan aan langs de kant van het veld. Hij zei helemaal niet dat we moesten vertrekken. Als hij dit leest, moet hij één ding onthouden: een schepen moet correct zijn. Nu zorgt hij voor ophef. Het is niet door de waarheid te verbergen dat je slaagt in het leven.”



