Morgen overleg in Eindhoven over BeNeLiga: Europese tickets belangrijk agendapunt TTV

27 augustus 2020

22u02 0

Onze G5 clubs worden morgen samen met Ajax, Feyenoord, PSV, AZ, Utrecht en Vitesse in het Eindhovense Philips Stadion verwacht voor een nieuw BeNeLiga-overleg. Daar wordt besproken of het zinvol is om de komende zes maanden verder onderzoek te verrichten naar de haalbaarheid van een gezamenlijke competitie. In Nederland verwacht men groen licht voor consultant Deloitte, die eerder drie onderzoeksfases heeft afgerond. Belangrijk agendapunt morgen en vervolgens voor de consultant is het aantal en de verdeling van de Europese tickets. Twee keer vijf tickets voor elk land lijkt het uitgangspunt, al is de vraag of de UEFA, die zich nog niet heeft uitgesproken over de samensmelting, dit zou goedkeuren.

