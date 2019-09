Morgen gaat de Gouden 11 officieel van start. Doet u beter dan onze clubwatchers? Redactie

12 september 2019

12u24 0 Gouden 11 Morgenavond gaan we officieel van start met de Gouden 11, en ook onze clubwatchers zijn er stilaan klaar voor. Vandaag stellen onze journalisten die AA Gent, Antwerp, Moeskroen en Club Brugge volgen hun ideale teams aan u voor. Doe jij beter?

Surf snel naar www.gouden11.be en stel er jouw ideale ploeg samen. Veel succes!

Ploeg van onze AA Gent-watcher Rudy Nuyens: “Twee namen stonden meteen op mijn veldje: Simon Mignolet en Jonathan David. Van Mignolet verwacht ik clean sheets, van David goals en assists. De rest van mijn elftal heb ik in functie van die twee samengesteld.”

Doelman: Mignolet

Verdedigers: Lustig, Deli, Hoedt

Middenvelders: Refaelov, Kaya, Ocansey, Amallah

Aanvallers: Emond, David, Samatta

Invallers: De Bruyn, Sakala, Nicholson, Heynen

De ploeg van onze Antwerp-watcher Stijn Joris:

Doelman

Simon Mignolet: Moet in staat zijn om het meest clean sheets te sprokkelen en omdat hij niet blessuregevoelig is, kan ik besparen op mijn reservekeeper.

Verdedigers

Pol Garcia: Niet alleen een hele secure verdediger, ook nog eens gezegend met een hele goede linkervoet.

Philippe Sandler: Kon me in zijn eerste wedstrijden bekoren en moet met zijn lengte gevaarlijk kunnen worden op stilstaande fases.

Michael Ngadeu: Hier ga ik louter verder op al het goeds wat ik er al over hoorde.

Middenvelders

Hans Vanaken: De MVP van vorig seizoen. Scoort en laat scoren met de regelmaat van een klok.

Lior Refaelov: Iets minder nadrukkelijk aanwezig dan vroeger, maar in de zone van de waarheid nog altijd dodelijk efficiënt.

Bryan Heynen: Een van de meest complete middenvelders in onze competitie. Hij gaat zijn scorend vermogen nog opkrikken.

Ryota Morioka: Nu Osimhen er niet meer is, gaat alles bij Charleroi van hem afhangen.

Aanvallers

Ally Samatta: Samagoal.

Dieumerci Mbokani: Het voorbeeld voor elke spits in 1A.

Renaud Emond: De aanvaller die anderen beter maakt en in de zestien altijd op de juiste plek staat.

Reserves

Brent Gabriel: Nuttige pion om budgettaire redenen en krijgt de kans om veel op te steken van Mignolet. Dankzij hem kunnen Samatta, Mbokani én Vanaken in mijn ploeg.

Killian Sardella: Goedkoop en krijgt speelgelegenheid bij een topclub. De jeugd moet je kansen geven.

Frank Boya: De gedroomde 6 voor elke zwervende 8. Duikt geregeld in de zestien op en op stilstaande fases zeker een wapen.

Yohan Boli: Vaak onderschat, maar net dan is hij op zijn best. Een enorm lastpak voor elke verdediging.

Ploeg van onze Moeskroen-watcher Eddy Soetaert: “In deze ploeg ga ik voor de klassieke combinatie Vanaken-Vormer en voor sterke spitsen ten koste van goedkopere middenvelders. Maar Moeskroen kan wel eens blijven verrassen en dan zie ik met Boya en Bakic twee spelers die regelmatig goed kunnen zijn voor een doelpunt en een assist.”

Doelman: Coucke

Verdedigers: Buta, Ngadeu, Laifis

Middenvelders: Vanaken, Kaya, Vormer, Boya

Aanvallers: David, Mbokani, Samatta

Invallers: Bodart, De fauw, Bakic, Storm

Ploeg van onze Club Brugge-watcher Niels Poissonnier:

Doelman: Bolat

Verdedigers: Saelemaekers, Ngadeu, Lucumi

Middenvelders: Mirallas, Vanaken, Vormer, Lestienne

Aanvallers: Amallah, David, Berahino

Invallers: Coucke, Mboyo, Sandler, D’Haese