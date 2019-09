Mooie geste van Mignolet: Club-doelman schenkt truitje aan baby Pia XC

19 september 2019

08u49 4

Redelijk wat frustraties bij Club Brugge na de 0-0 tegen Galatasaray in de Champions League. Ook Simon Mignolet voelde dat er meer inzat, maar de doelman relativeerde het puntenverlies op Twitter. “Er zijn nog belangrijkere dingen in het leven dan de Champions League! Mijn truitje van vandaag gaat naar Pia”, schreef Mignolet. Een knap gebaar. Voor baby Pia werd via een sms-actie in een mum van tijd 1,9 miljoen euro opgehaald om een medicijn te kopen tegen de zeldzame spierziekte waar het meisje aan lijdt.

Er zijn nog belangerijkere dingen in het leven dan @championsleague ! Mijn truitje van vandaag gaat naar Pia! ❤️ #teampia pic.twitter.com/3cSczMiinp Simon Mignolet(@ SMignolet) link