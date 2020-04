Moeskroen wil fusie met KV Kortrijk: eerste gesprekken verlopen constructief Eddy Soetaert

17 april 2020

03u00 24 KV Kortrijk Drie profclubs worden er mogelijk één. Moeskroen zat al met KV Kortrijk rond tafel over een fusie. Er wordt ook aan gedacht om Roeselare in het project te betrekken.

Patrick Declerck werd in 2016 voorzitter van Excel Moeskroen, de Henegouwse stad die grenst aan Kortrijk en tot 1963 trouwens tot West-Vlaanderen behoorde. Hij wist meteen waar zijn club voor stond: “Zonder buitenlands geld moeten we koeien op ons veld zetten.” Nu de Thaise eigenaar Pairoj Piempongsant laat weten dat hij - al of niet door de coronasituatie - geen partners vindt om de club over te nemen en zelf de kraan dichtdraait, moet Declerck ofwel koeien op zijn veld zetten, ofwel uitkijken naar een andere oplossing.

Des te meer omdat een licentie voor het BAS halen zeer moeilijk wordt, zeker nu er via mailverkeer zou kunnen worden aangetoond dat Moeskroen in het recente verleden geleid werd door zakenman Fali Ramadani en zijn Israëlische partner en makelaar Pini Zahavi, wat verboden is. “Voor Moeskroen is een fusie onvermijdelijk”, aldus preses Declerck. “Ik hoop dat die er vlug komt. Ik wil niet dat ze op mijn graf zetten ‘Hij had gelijk’.”

Het initiatief kwam van Moeskroen. Een invitatie sla je niet af, zeker niet van je naaste buur. Algemeen KVK-manager Matthias Leterme

Etentje

Declerck, zijn CEO Paul Allaerts, en de Kortrijkse voorzitter Joseph Allijns en zijn algemeen manager Matthias Leterme vonden het eten best lekker in de ‘Vol-Ver’. “Het initiatief kwam van Moeskroen. Een invitatie sla je niet af, zeker niet van je naaste buur”, zegt Matthias Leterme. “In een voetballandschap dat in evolutie is, is het goed om van gedachten te wisselen. Maar het was pas een eerste gesprek. We moeten zien wat de meerwaarde is, maar we schieten het idee niet per definitie af.”

“Ik citeer altijd het voorbeeld van Winterslag en Waterschei, twee bescheiden clubs die tot Racing Genk fuseerden en een succesverhaal brengen”, aldus de Moeskroen-voorzitter Declerck, geboren in... Kortrijk. “Iedereen weet dat er te veel clubs zijn in de regio. Kortrijk en Zulte Waregem zie ik niet meteen fuseren, maar Kortrijk en Moeskroen, waarom niet?”

Amper kwartiertje

De eerste vraag gaat dan altijd over het stadion. “Waar we gaan spelen, dat kan me helemaal niet bommen. In Kortrijk natuurlijk, zij hebben meer supporters en sponsors”, zegt de nuchtere ondernemer. En wat de meerwaarde is van een fusie voor een club als KV Kortrijk dat amper wat Moeskroen-toeschouwers over de vloer zou krijgen? “Als Kortrijk Moeskroens bloed mee krijgt en het goed doet, dan kan dat best wat fans van hier opleveren. Het is amper een kwartiertje ver. En we kunnen ook sponsors aanbrengen.” En de taalbarrière? “In Moeskroen hebben we de beide culturen. Ik weet ook dat de supporters niet blij zouden zijn, maar als ze een ploeg willen, dat ze het dan eerst tonen door naar het stadion te komen.”

Off the record wordt intussen een stap verder nagedacht: stel dat er een fusie komt van Kortrijk met Moeskroen én met Roeselare, twee clubs die er eerst nog moeten in slagen om een licentie te bekomen, dan worden drie regio’s verbonden. Kortrijk heeft zijn stadion - de stad werkt aan het project voor een nieuwbouw - Moeskroen heeft zijn jeugdcentrum Futurosport met een uitstekend arsenaal aan talenten en Roeselare heeft de accommodatie voor oefenvelden en een stadion voor de beloftenploeg.

Voor volgend seizoen komen de gesprekken te laat - mogelijk bestaan Moeskroen en Roeselare dan niet meer als profploeg, wat invloed zou hebben op degradatie, promotie en het competitieformat -, maar als de lockdown voorbij is, zullen ze wel weer samen aan tafel gaan zitten.

Lees ook:



Geen licentie voor Standard, Moeskroen, Oostende en vier clubs uit 1B, Anderlecht krijgt wel groen licht

Zesde keer, slechte keer? Licentie halen is voor Moeskroen de laatste jaren geen sinecure: een overzicht